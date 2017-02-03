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03 Şubat 2017 Cuma 08:39

Birçok üründe ÖTV sıfırlandı

Bakanlar Kurulu aldığı kararla bazı ürünlerde ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar kaldırdı.

Birçok üründe ÖTV sıfırlandı
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Birçok üründe ÖTV sıfırlandı

Bakanlar Kurulu aldığı kararla bazı ürünlerde ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar kaldırdı.
   Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre ÖTV Kanununa ekl, (IV) sayılı listede yer alan ve klima,buzdolabı,derin dondurucular,gazla çalışan su ısıtıcıları,termosifonlar,çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri,bulaşık makineleri,elektrik süpürgesi,gıda ve meyve presler ile elektrikli klasik ev aletlerine uygulanan ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar sıfırladı.Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca ahşap ve plastik mobilyalar,koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.
   
Konutta KDV düzenlenmesi geldi
   Aynı Bakanlar kurulu kararıyla yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde metrekare vergi değeri 500TL-1.000TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.Bu kapsamda metrekare vergi değeri 1.000TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 18 olacak.Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde ise metrekare vergi değeri 1.000TL ile 2.000TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2.000.TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.
 
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ÖTV İndirimi
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