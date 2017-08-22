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Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Karcılıoğlu, zincir otellerin, ilçenin geleceğini gördükleri için Bodrum'a yatırım yapmakta yarış halinde olduklarını söyledi.

Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Karcılıoğlu, zincir otellerin, ilçenin geleceğini gördükleri için Bodrum'a yatırım yapmakta yarış halinde olduklarını söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 14:47
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu

MUĞLA (AA) - Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki zincir otellerin hemen hemen hepsinin bir arada bulunduğu yegane turizm destinasyonunun Bodrum ilçesi olduğunu söyledi.

Bodrum'daki zincir otellerin sayısının Türkiye'deki yayılmış olan zincir otellerin sayısından çok daha fazla olduğuna değinen Karcılıoğlu, şöyle konuştu:

"Bodrum bir dünya markasıdır. Tatilin ve eğlencenin odak noktası olduğu bir bölgemizdir. Güvenirliği, bilinirliği, tanınırlığı üst düzeyde olan bir turizm merkezidir. Ben zincir otellerin bu noktayı göz önüne alarak ve Bodrum'un geleceğini gördükleri için Bodrum'a yatırım yapmakta yarış halinde olduklarını düşünüyorum."

Karcılıoğlu, yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapan yabancı şirketlerin de bu sebeple ilçeye yatırım yaptıklarına işaret etti.

"Türkiye'ye çok güveniyoruz"

Amerikan film şirketi Paramount Pictures'ın lisans bölümü Paramount Licensing Inc. ve PHR FZ-LLC işbirliğiyle hayata geçirilen "Paramount Hotels & Resorts" markasının dünyadaki ilk oteli The Bodrum By Paramount Hotels & Resorts yetkilileri de Türkiye'de olmaktan oldukça memnun.

Dünyadaki ilk oteli Türkiye'de açmayı tercih ettiklerini anlatan Redaelli, şöyle konuştu:

"Açılışımızı bu yıl yaptık ve Türkiye'ye bu yıl geldik. Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye'nin hala dünyadaki promosyon faaliyetleri konusunda çok iyi iş yaptığını düşünüyoruz. Bir destinasyon olarak hep beraber daha fazla farkındalık yaratmak için tabii ki çalışmamız gerekiyor. Gelecek konusunda da içimiz rahat. Bu yılın rakamları da bunu gösteriyor."

Yaklaşık 6 yıldır Bodrum'da hizmet veren Hilton Otel'in genel müdür yardımcısı Hasan Savaş Betil de Bodrum'un kendi kendine oluşmuş bir marka olduğunu anımsattı. 5 yıldızlı otellerin Bodrum'a gelmesinde fayda gördüklerini ifade eden Betil, "Ne kadar kaliteli tesis Bodrum'a gelirse, bizim satışlarımız ve yabancı tatilcilerin gelişi de o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Muhabir: Ali Ballı

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