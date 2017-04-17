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Ekonomi:
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17 Nisan 2017 Pazartesi 11:56

BoraJet kapanıyor mu

BoraJet’in Türk Hava Yolları (THY) ile olan anlaşmasının iptalinin ardından 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı hatta iflasının konuşulduğu gündem geldi.

BoraJet kapanıyor mu
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BoraJet kapanıyor mu
   BoraJet’in Türk Hava Yolları (THY) ile olan anlaşmasının iptalinin ardından 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı hatta iflasının konuşulduğu gündem geldi.
   AirlineHaber’in haberine göre; BoraJet’in Avrupa pazarından çekileceği ve 3-5 uçağa düşerek sadece rekabet edebileceği hatlarda uçmaya çalışacağı da öne sürülen iddialar arasında.
   Konunun uzmanları, Pegasus-Atlas-Onur şirketlerinin Rus pazarına yüklenirken BoraJet’in elindeki uçakların kapasiteleri nedeniyle pazarın dışında kaldığını belirtti. BoraJet’in kimsenin uçmadığı yerlere uçması gerekirken bunu yapmadığını uzmanlar öne sürdü.
   BoraJet’in 2017’de ve hatta 2018’de de kendini toparlamasının çok zor olduğu değerlendirilirken, BoraJet’in THY ile olan anlaşmasının iptali “sona yaklaştı” diye yorumlandı.
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