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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 108.155,53 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 108.155,53 puandan tamamladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 18:32
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 974,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,95 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, öğleden sonra küresel piyasalarda artan dolar talebinin negatif etkisiyle düşüşe geçti. Dolar/TL'nin 3,45'i aşması pay piyasalarında başta bankacılık sektörü olmak üzere satış baskısının artmasına neden oldu ve BIST 100 endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 108.300 puanın altına geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını ve buna paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükselişe geçtiğine dikkati çekiyor. Doların, avro ve sterlin karşısında yüzde 0,4, Güney Afrika randı karşısında yüzde 1,2 değer kazandığını aktaran analistler, dolar/TL'nin de yüzde 0,6 artışla kısa vadeli direnç konumundaki 3,45'in üzerine çıktığını kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar


Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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