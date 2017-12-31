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Borsa liginde 2017'nin tek kazandıranı Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri 2017'yi yüzde 2,25 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Borsa liginde 2017'nin tek kazandıranı Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri 2017'yi yüzde 2,25 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

31 Aralık 2017 Pazar 15:01
Borsa liginde 2017'nin tek kazandıranı Beşiktaş

İSTANBUL (AA) - Burhan Sansarlıoğlu - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını yüzde 2,25 artışla tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da sadece Beşiktaş'ın kazandırdığı 2017 yılında spor endeksi ise yüzde 8,08 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını yüzde artışla tamamlayan 2,25 Beşiktaş kazandıran tek spor şirketi oldu.

Analistler Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki başarısının borsaya da yansıdığını ifade etti.

Diğer spor şirketleri Borsada kaybettirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Fenerbahçe Futbol AŞ 2017 yılında borsada yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde hisseleri yüzde 22,54 azalış kaydeden Trabzonspor yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisseleri ise 2017'de yüzde 15,69 azaldı. Analistler, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 585 milyon lira olduğuna dikkati çekti.

Fenerbahçe de 2017'de yatırımcısına yüzde 12,05 kaybettirdi.

Aralık ayında bütün spor şirketleri kazandırdı

Aylık bazda ise Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı. Aralık ayında Trabzonspor yüzde 6,80 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'u yüzde 4,89 ile Galatasaray, yüzde 3,31 ile Fenerbahçe ve yüzde 1,74 ile Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın yıl genelinde Borsa İstanbul'da değer kazanan tek spor şirketi olmasına karşın aralık ayında en az kazanç sağlaması dikkati çekti.

Piyasa değeri en yüksek şirket Fenerbahçe'nin

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, 2017 yılını 994 milyon 699 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 981 milyon 600 bin ile Beşiktaş, 671 milyon 760 bin lira ile Galatasaray ve 220 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBorsaEkonomi
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