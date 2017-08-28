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Boyner Buluşum'da 10 girişime 375 bin lira kaynak

- Boyner Grup'un kurduğu "Buluşum" platformunda 10 proje için 375 bin TL kaynak bulundu

Boyner Buluşum'da 10 girişime 375 bin lira kaynak

- Boyner Grup'un kurduğu "Buluşum" platformunda 10 proje için 375 bin TL kaynak bulundu

28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:47
Boyner Buluşum'da 10 girişime 375 bin lira kaynak

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup'un kurduğu "Buluşum" platformunda son bir yılda 8 sosyal girişimcinin toplam 10 projesi için 375 bin TL kaynak sağlandı

Şirket açıklamasına göre, Boyner Grup'un topluma fayda sağlayan sosyal girişimlere destek olmak için 2016 yılında kitlesel fonlama platformu olarak hayata geçirdiği Buluşum, toplumsal sorunların çözümü için yaratıcı bir fikri olan ama yeterli kaynağı olmayan proje sahipleriyle, sosyal fayda sağlayacak parlak fikirleri olan sosyal girişimcilere "ufak da olsa katkım olsun" diyenleri buluşturan bir buluşma noktası haline geldi.

Sosyal projeler için verilen desteklerin Boyner Grup şirketlerinin de katkısıyla büyütüldüğü Buluşum, "benim topluma fayda sağlayacak bir buluşum var" diyen 8 sosyal girişimciye 10 farklı proje için 375 bin TL kaynak sağladı.

Buluşum ayrıca, bağışçılık kültürünün güçlenmesi, bireysel düşüncenin gelişmesi ve toplumsal desteğin kitlesel fonlama yöntemiyle yaygınlaşmasına da katkı sağladı.


- "Bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Buluşum Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Alpay, Buluşum'un sosyal girişimcilik ve stratejik bağışçılık ekosistemini geliştiren ve destekleyen bir platform olduğunu belirterek, dünyada sosyal girişimlere yönelen yetenek, enerji, kaynak, para ve ilginin her geçen gün arttığını bildirdi.

Sosyal girişimlerin toplumsal gelişime ve değişime büyük katkı sağladığını belirten Alpay, "Buluşum'u Türkiye’de sosyal inovasyon ve bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sunmak için hazırladık. Boyner Grup'un fon desteği ve pazarlama gücüyle birleşen bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada Buluşum platformunda binlerce çocuğu hayatında ilk defa sinemayla buluşturan ‘"Sinemasal", 14 farklı sivil toplum kuruluşuna bağış toplayan "Yuvarla", eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen "SoruSana", burs sistemini şeffaflaştıran "Ebursum", Anadolu’nun zanaatkarlarının elinden çıkan el emeği ürünleri sonsuza dek yaşatan "Ustamdan" ve görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran "Sesli Durak" gibi pek çok projenin binlerce insanın hayatını değiştirmek için destek topladığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Boyner GrupBuluşum
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