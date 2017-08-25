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Boyner Sports İzmir Mavibahçe'de açıldı

- Boyner Sports, İzmir Mavibahçe'de müşterileriyle buluştu

Boyner Sports İzmir Mavibahçe'de açıldı

- Boyner Sports, İzmir Mavibahçe'de müşterileriyle buluştu

25 Ağustos 2017 Cuma 11:23
Boyner Sports İzmir Mavibahçe'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner Sports, İzmir Mavibahçe'de müşterileriyle buluştu.

Boyner Sports'tan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de açılan spor konseptli ilk Boyner mağazası olan Boyner Sports Mavibahçe, bin 440 m2'lik alanında kadın, erkek, çocuk koleksiyonlarıyla hizmet verecek.

Her mevsim ve stile uygun sneaker'lardan, ikonik spor ayakkabı modellerine, çanta, tayt ve tişörtlerden eşofman takımlarına, jean ve montlara uzanan ürünlere sahip dünya markalarıyla Boyner Sports Mavibahçe'de sporseverlere eşlik ediyor.

Boyner Sports Mavibahçe'de Levi's, Jack & Jones, Wrangler, Lee, Vintage by Jack & Jones, Mavi, Loft, Mustang, Lee Cooper gibi jean markaları ile Adidas, Nike, Reebok, Under Armour, Puma, Skechers, Hummel, New Balance, Roxy, Norfolk aktif spor markalarının geniş koleksiyonları yer alıyor.



Anahtar Kelimeler:
Boyner Sports
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