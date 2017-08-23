'Büyüklerin' vergi şampiyonu Garanti Bankası oldu

İSTANBUL(AA) - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne (BMVD) bağlı mükelleflerden geçen yıl 13 milyar 125,9 milyon liralık kurumlar vergisi tahsil edilirken, bu mükellefler arasındaki vergi şampiyonu 928,9 milyon liralık vergi ile Türkiye Garanti Bankası oldu.

BMVD Başkanlığı'nın 2016 yılı faaliyet sonuçları ve kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar, kurumun internet sitesinde açıklandı.

Buna göre "büyükler" 2016 yılında 109 milyar 842,9 milyon liralık vergi tahakkuk ederken, bu rakam 2015 yılına kıyasla yüzde 12,42 artış gösterdi. Bu dönemde büyüklerden tahsil edilen vergi de yüzde 10,56'lık artışla 105 milyar 380,2 milyon lira olarak kaydedildi.

BMVD'nin 105 milyar 380,2 milyon lira olan 2016 yılı brüt vergi gelirleri tahsilatının Türkiye'nin brüt vergi gelirleri toplamı içindeki payı yüzde 19,91 olarak gerçekleşti.

Kurumlar vergisinde matrah yüzde 29,71 arttı

Söz konusu dönemde büyüklerden yapılan tahsilat, kurumlar vergisi bazında 13 milyar 125,9 milyon lira, gelir vergisi tevkifatı bazında 23 milyar 864,2 milyon lira, özel tüketim vergisi (ÖTV) bazında 36 milyar 440,4 milyon lira, katma değer vergisi bazında 17 milyar 154,2 milyon lira, özel i̇letişim vergisi bazında 3 milyar 571,7 milyon lira, banka ve sigorta muameleleri vergisi bazında 9 milyar 124,7 milyon lira, diğer vergiler kapsamında da 2 milyar 99,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

BMVD'ye bağlı mükelleflerin 2015-2016 hesap dönemleri kurumlar vergisi beyanları karşılaştırıldığında matrah yüzde 29,71'lik artışla yaklaşık 60 milyar 647,1 milyon liraya, tahakkuk da yüzde 29,27'lik yükselişle 11 milyar 557 milyon liraya tırmandı.

2016'da ilk 100 arasına giren yeni mükellef sayısı 24

BMVD'ye bağlı mükelleflerin 2016 yılı hesap dönemi tahakkuk eden kurumlar vergisi sıralamasında yaklaşık 928,9 milyon lira ile Türkiye Garanti Bankası AŞ ilk sırada yer aldı.

Akbank 889,3 milyon lira ile ikinci olurken, Türkiye İş Bankası 873,8 milyon lira ile üçüncü, Türkiye Vakıflar Bankası 753,4 milyon lira ile dördüncü, Yapı ve Kredi Bankası da 634,9 milyon lira ile beşinci olarak kaydedildi.

Türkiye Halk Bankası'nın 550,5 milyon lira ile altıncı olarak yer aldığı listede, LC Waikiki 261,5 milyon lira ile yedinci, Türk Ekonomi Bankası 177,9 milyon lira ile sekizinci, BİM 172 milyon lira ile dokuzuncu, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği de 162,7 milyon lira onuncu olarak kayıtlara geçti.

2015'te ilk 10 arasına giremeyen Halk Bankası, geçen yıl listede altıncı sırada yer alırken, 2015'te üçüncü olan Turkcell ise geçen yıl 25'inci sıraya geriledi.

Muhabir: Sümeyye Dalkılınç