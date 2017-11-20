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Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı

İSTANBUL (AA) - Cardtek'in yeni Pazarlama Direktörü Fatih Serdar Çelik oldu. Cardtek'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründeki deneyimiyle tanınan Fatih Serdar Çelik, Cardtek bünyesinde Pazarlama Yönetimi'nden...

Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı

İSTANBUL (AA) - Cardtek'in yeni Pazarlama Direktörü Fatih Serdar Çelik oldu. Cardtek'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründeki deneyimiyle tanınan Fatih Serdar Çelik, Cardtek bünyesinde Pazarlama Yönetimi'nden...

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:15
Cardtek Pazarlama Direktörlüğü'ne Fatih Serdar Çelik atandı

İSTANBUL (AA) - Cardtek'in yeni Pazarlama Direktörü Fatih Serdar Çelik oldu.

Cardtek'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründeki deneyimiyle tanınan Fatih Serdar Çelik, Cardtek bünyesinde Pazarlama Yönetimi'nden sorumlu olacak.

BankEuropa'nın Bireysel Bankacılık Pazarlama Departmanı'nda 2003'te Ürün Yönetici Yardımcısı olarak kariyerine başlayan Çelik, 2004 ve sonrasında Akbank Ödeme Sistemleri Pazarlama Departmanı'nda çeşitli pozisyonlarda uzman olarak görev aldı. 2006’da yine Akbank Ödeme Sistemleri Pazarlama Departmanı bünyesinde Kredi Kartları Portföy ve Kampanya Yöneticiliği yapan Çelik, 2009'a devam ettiği görevinin ardından Axess Kredi Kartı Ürün Yöneticisi olarak atandı.

Akbank Ödeme Sistemleri Müşteri Kazanımı ve Kanal Geliştirme Müdürü görevine 2011'de getirilen Çelik, 2016'ya kadar bu görevini sürdürdü. Bu dönemde, 2014-2016 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA yüksek lisans programını tamamlayan Çelik, aynı zamanda 2015'te Amerika Massachusetts Institute of Technology (MIT University) Sloan School of Management çatısı altında verilen Liderlik Sertifika Programı'na da katıldı.

Çelik, bu yıl içinde enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin de Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Cardtek
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