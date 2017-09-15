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Cari işlemler açığı 5 milyar 121 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 686 milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı 5 milyar 121 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 686 milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti.

15 Eylül 2017 Cuma 14:21
Cari işlemler açığı 5 milyar 121 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre cari işlemler açığı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 686 milyon dolar artarak 5 milyar 121 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 112 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 485 milyon dolar artarak 7 milyar 267 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 652 milyon dolar artarak 2 milyar 278 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 milyon dolar azalarak 541 milyon dolara gerilerken, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 175 milyon dolar artarak 226 milyon dolara yükseldi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayı cari işlemler açığının 5 milyar 270 milyon dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. Öte yandan, haziran ayı cari açık rakamı 3 milyar 763 milyon dolardan 3 milyar 802 milyon dolara revize edildi.

Muhabir: Belgin Yakışan

Anahtar Kelimeler:
Cari AçıkEkonomiTCMB
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