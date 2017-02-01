Ekonomi:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 19:54

Çözüm bulunmazsa binlerce kişi işsiz kalabilir

Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin ekonomik sıkıntıya girdiği öğrenildi.

Çözüm bulunmazsa binlerce kişi işsiz kalabilir
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 Çözüm bulunmazsa binlerce kişi işsiz kalabilir
   Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin ekonomik sıkıntıya girdiği öğrenildi.Ekonomik sıkıntı nedeniyle madende çalışan 3 bin madencinin işsiz kalabileceğini söyleyen Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene “3 bin civarında madencimiz büyük endişe içersinde.Soma 3 bin tane madencinin işsiz kalmasının yükünü kaldıramaz.” dedi.
   Öte yandan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber sıkıntılar çözülemezse eğer ki firma burayı işletemeyecek olursa mutlaka başka bir işletmeci burayı devralıp devam edeceğini söyledi.
   Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait maden ocaklarından devletin desteğini çekmesiyle birlikte ekonomik sıkıntıların başladığı öğrenildi. Soma Kömür İşletmelerinin işçilerin maaşlarını düşürmesi üzerine işçiler ’Şirketimize Sahip Çıkıyoruz’ adlı imza kampanyası başlatmıştı.
   Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilgili mercilere bir an önce adım atılması çağrısında bulunarak,” "Soma faciasının ardından maden işçilerinin şartları iyileşti, maaşları arttı, hafta tatilleri düzene girdi. Ancak 3 bin işçinin çalıştığı Soma Kömür İşletmeleri maalesef son günlerde yine büyük bir sıkıntı içerisinde. Burada çalışan 3 bin civarında madencimiz büyük bir endişe yaşıyor.”dedi.
 
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Somaİşsiz
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