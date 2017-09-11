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Diplomatik mesajlar ihracatı etkilemedi

Türkiye'nin dış ticaret performansı, diplomasideki gelişmelerden bağımsız olumlu seyrini sürdürürken Almanya, Irak, ABD, BAE gibi ülkelere yapılan ihracat artışı dikkati çekti.

Diplomatik mesajlar ihracatı etkilemedi

Türkiye'nin dış ticaret performansı, diplomasideki gelişmelerden bağımsız olumlu seyrini sürdürürken Almanya, Irak, ABD, BAE gibi ülkelere yapılan ihracat artışı dikkati çekti.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:33
Diplomatik mesajlar ihracatı etkilemedi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin dış ticaret performansı, diplomasideki gelişmelerden bağımsız olumlu seyrini sürdürüyor. Almanya, Irak, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan ihracat arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin bu yılın 8 ayındaki ihracatı yüzde 10,82 artışla 103 milyar 348 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya ihracat yüzde 7,12 artış gösterdi

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında başı son dönemde siyasi gerginliğin yaşandığı Almanya çekti. Ocak-ağustos döneminde Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,12 artışla 9 milyar 786 milyon dolar oldu.

Güvenlik sorunu ve Başika kampı nedeniyle diplomatik mesajların verildiği Irak'a ise 6 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin Irak'a ihracatı bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,28 artış gösterdi. İngiltere'ye yapılan ihracat ise aynı dönemde 6 milyar 231 milyon dolar oldu. ABD'ye gerçekleştirilen ihracat ise bu dönemde yüzde 33,9 artışla 4 milyar 318 milyon dolardan 5 milyar 784 milyon dolara yükseldi.

BAE'ye ihracat yüzde 149 arttı

Katar krizinin ardından görüş ayrılığına düşülen BAE'ye ihracat bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149,2 artış gösterdi. Buna göre, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2,9 milyar dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 7,4 milyar dolara çıktı. Diğer ülkelere ihracat ise söz konusu dönemde yüzde 6,09 artışla 67 milyar 819 milyon dolar oldu.

Öte yandan 24 Kasım 2015 uçak krizinin ardından bir süre ilişkilerin bozulduğu Rusya ile ticaret de iki ülkenin karşılıklı adımları ile yeniden artış trendine geçti. Bu ülkeye ihracat ocak-temmuz döneminde 1 milyar 338 milyon 534 bin dolar olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Dış TicaretEkonomiIhracat
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