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Doğu Ekspresi tren yolculuğu kültürünü yaşatmak için umut oldu

Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran trenle yolculuk kültürü, Doğu Ekpresi ile yeniden canlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı, trenle yolculuğu teşvik etmek için kolları sıvadı.

Doğu Ekspresi tren yolculuğu kültürünü yaşatmak için umut oldu

Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran trenle yolculuk kültürü, Doğu Ekpresi ile yeniden canlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı, trenle yolculuğu teşvik etmek için kolları sıvadı.

05 Mart 2018 Pazartesi 01:45
Doğu Ekspresi tren yolculuğu kültürünü yaşatmak için umut oldu

Doğu Ekspresi tren yolculuğu kültürünü yaşatmak için umut oldu

Demiryolu kültürü, trenle yolculuk geleneği yeniden canlanıyor. Toplu ulaşımda Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran tren seferlerinde vatandaşların atan talebi Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'nı umutlandırıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresi'yle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz" dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, "Ankara'dan Kars'a 1933 kilometrelik görsel şölen" adı altında Doğu Ekspresi'nin klibi çekildi. Klipte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da trenle yolculuğu ve gençlerle bir araya geldiği bölümlere yer verildi.

Tren ile yolculuğun bir kültür olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz. Tren adeta bir seyyar penceredir. Bu pencereden bakarak yeni ufuklara açılan Kars gibi serhat şehirlerimize ulaşan, Anadolu'muzun eşsiz değerlere sahip yörelerini keşfetmek isteyen tüm misafirlerimize konforlu ve güvenli hizmet sunmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tren sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir hayattır. Yeni yerleri keşfetmek isteyen herkes bu hayatta yer almalıdır" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi
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