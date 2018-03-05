Doğu Ekspresi tren yolculuğu kültürünü yaşatmak için umut oldu

Demiryolu kültürü, trenle yolculuk geleneği yeniden canlanıyor. Toplu ulaşımda Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran tren seferlerinde vatandaşların atan talebi Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'nı umutlandırıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresi'yle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz" dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, "Ankara'dan Kars'a 1933 kilometrelik görsel şölen" adı altında'nin klibi çekildi. Klipte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da trenle yolculuğu ve gençlerle bir araya geldiği bölümlere yer verildi.

Tren ile yolculuğun bir kültür olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz. Tren adeta bir seyyar penceredir. Bu pencereden bakarak yeni ufuklara açılan Kars gibi serhat şehirlerimize ulaşan, Anadolu'muzun eşsiz değerlere sahip yörelerini keşfetmek isteyen tüm misafirlerimize konforlu ve güvenli hizmet sunmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tren sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir hayattır. Yeni yerleri keşfetmek isteyen herkes bu hayatta yer almalıdır" diye konuştu.