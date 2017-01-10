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10 Ocak 2017 Salı 09:36

Dolar'ın yükselişi önlenemiyor: Tarihi rekor kırdı

Dolar ve euro serbest piyasada açılışın ardından rekor yükselişlere imza attı.

Dolar'ın yükselişi önlenemiyor: Tarihi rekor kırdı
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Dolar'ın yükselişi önlenemiyor: Tarihi rekor kırdı


Dolar ve euro serbest piyasada açılışın ardından rekor yükselişlere imza attı.

Dolar ve euro serbest piyasada açılışın ardından rekor yükselişlerle işlem görüyor. Güne TL karşısında 3,7230 seviyesinden başlayan dolar, yukarı yönlü hareketiyle 3,7576 liraya ulaşarak tarihini rekorunu bir kez daha tazeledi. Açılışta 3,95 seviyesinde olan Euro/TL paritesi de yükseliş kaydederek rekor kırdı. Euro, TL karşısında 3,98 seviyesini aşarak yeni bir tarihi rekora imza attı. Dolar şu sıralarda 3,7530 seviyesinden, euro ise 3,97 düzeyinden işlem görüyor.

 
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