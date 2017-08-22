Dolu uyarısı İstanbul'da vatandaşları alarma geçirdi

İSTANBUL - Hüseyin Demir, Musab Turan

İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu, vatandaşı alarma geçirdi.

Meteoroloji Hava Durumu mobil uygulamasından İstanbul için "Uydu Görüntüsü" pic.twitter.com/Rsqsqfyxvl

— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 22 Ağustos 2017

İstanbul'da yaz döneminde gerçekleşen iki büyük yağış sonucu oluşan zarar nedeniyle 600 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi yaptığı belirtilen sigorta şirketleri, dünden itibaren gönderdikleri SMS'ler ve e-postalar ile İstanbul ve çevresindeki yağış beklentisi dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı müşterilerine tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Vatandaşlar ise bu uyarıların ardından konut ve iş yerleri için önlem aldı. Bazı vatandaşlar da araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kapalı alanlarda yer bulamayanlar ise battaniye, kilim ve kartonlarla on binlerce liralık servetlerini korumaya çalıştı.

İstanbul'da trafik sakin

İstanbul trafiğinde de bugün hissedilir derecede sakinlik görülüyor. Bazı vatandaşlar, olası yağışa karşı bugün toplu ulaşımı tercih etti.

Kuvvetli yağış beklentisi, dolaplardan mont ve şemsiyeleri de çıkardı. Metro ve Metrobüs duraklarında şemsiye satan işportacı sayısında da artış olduğu görüldü.

Önceki yağışta yaşanan su baskınları ve selin ardından bodrum katlarında oturanlar, kum torbaları ve benzeri şeylerle önlem almaya çalıştı.



