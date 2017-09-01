Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.845
DOLAR
3.4356
STERLİN
4.4448
EURO
4.0929
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
Son Dakika
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlası Çin ve Hindistan'da

Dünya nüfusunun (7,4 milyar) yüzde 36,3'ünü Çin ve Hindistan'da yaşayanlar oluşturuyor.

Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlası Çin ve Hindistan'da

Dünya nüfusunun (7,4 milyar) yüzde 36,3'ünü Çin ve Hindistan'da yaşayanlar oluşturuyor.

01 Eylül 2017 Cuma 12:07
Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlası Çin ve Hindistan'da

ANTALYA(AA) - AA muhabirinin Dünya Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1960 yılında yaklaşık 3 milyar kişi olan dünya nüfusu, 1970 yılında 3,7 milyar, 1980 yılında 4,4 milyar, 1990 yılında 5,3 milyar, 2000 yılında 6,1 milyar, 2010 yılında 6,9 milyar, 2016 yılında da 7,4 milyar kişiye ulaştı.

Dünya nüfusunun bu yılın sonunda 7,6 milyar kişiyi aşacağı, 2050 yılında da 9 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, 216 ülke içinde dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 378 milyon 665 bin kişinin yaşadığı Çin Halk Cumhuriyeti. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 18,5'ini barındıran Çin, nüfus bakımından yaklaşık 17 Türkiye veya 4 ABD ediyor.

Dünyada en kalabalık nüfusa sahip ikinci ülke ise 1 milyar 324 milyon 171 bin kişilik nüfusa sahip Hindistan. Hindistan, bu nüfusu ile dünya toplam nüfusunun yüzde 17,8'ini barındırıyor.

En fazla nüfusa sahip ülke sıralamasında üçüncü sırada bulunan ve dünya nüfusunun yaklaşık 4,3'ünü barındıran ABD'de ise 323 milyon 127 bin kişi yaşıyor. ABD'yi, 261 milyon 115 bin kişilik nüfusa sahip Endonezya ve 207 milyon 652 bin kişilik nüfusa sahip Brezilya takip ediyor.

Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya'nın toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 47'sini oluşturuyor,

En kalabalık 6'ncı ülke Pakistan

Nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 6'ncı ülkesi 193 milyon 203 bin kişilik nüfusa sahip Pakistan. Pakistan'ı 185 milyon 989 bin kişilik nüfusuyla Nijerya, 162 milyon 951 bin kişilik nüfusuyla da Bangladeş takip ediyor.

Rusya Federasyonu, 144 milyon 342 bin kişilik nüfusuyla dünyanın 9'uncu büyük ülkesi durumunda bulunuyor. Nüfus bakımından en kalabalık 10'uncu ülke ise 127 milyon 540 bin kişilik nüfusuyla Meksika.

Türkiye'nin nüfusu

Türkiye, 79 milyon 512 bin kişilik nüfusu ile dünyada 18'inci sırada bulunuyor. Türkiye'nin dünya nüfusunda sahip olduğu pay ise yüzde 1,06.

Türkiye nüfusunun, bu yılın sonunda 80 milyon kişiyi, 2034 yılında da 90 milyon kişiyi aşacağı tahmin ediliyor.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
DünyaDünya NüfusuNufus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Türkiye için elektrikli otobüs üretti
Rusya, Türkiye için elektrikli otobüs üretti
Vestel, 790 ürünle IFA'da çıkarma yaptı
Vestel, 790 ürünle IFA'da çıkarma yaptı
İhracat yüzde 11,9 arttı
İhracat yüzde 11,9 arttı
Vodafone Akıllı Köy'de i̇lk patates hasadı yapıldı
Vodafone Akıllı Köy'de i̇lk patates hasadı yapıldı
Hazine 3 ayda 37.1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine 3 ayda 37.1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Bakan Elvan, bayramda baba ocağından vazgeçmiyor
Bakan Elvan, bayramda baba ocağından vazgeçmiyor
Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye 2017'de yüzde 5'in üzerinde büyüyecek
Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye 2017'de yüzde 5'in üzerinde büyüyecek
Vestel'den IFA 2017'ye
Vestel'den IFA 2017'ye "akıllı" çıkarma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim