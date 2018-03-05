"Enflasyonda tek hane hala mümkün"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, "Yıllık manşet enflasyonunun önümüzdeki aylarda yüksek tek haneye inmesi hala mümkün. Enflasyonda kalıcı olarak tek hane ancak son çeyrekten itibaren görülebilir." dedi.

Enflasyon verisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, gıda fiyatlarının baskısının devam ettiğini, özellikle işlenmiş gıda fiyatlarında son iki aydır gözlenen hızlanmanın dikkati çektiğini söyledi.

Ekmek fiyatlarında iki aylık yükselişin yüzde 5,3 olduğunu belirten Tokalı, ek olarak, dayanıklı tüketim malları, paket turlar ve ilaç fiyatlarındaki artışların da aylık enflasyon oranında baskı yaratan unsurlar olduğunu vurguladı.

Tokalı, petrol fiyatlarındaki geri çekilişin olumlu yönde katkıda bulunduğunu, kurdaki seyrin ulaştırma enflasyonundaki ılımlı görünümün devamı açısından önemli hale geldiğini dile getirdi.

Çekirdek yıllık enflasyon göstergelerinde sınırlı da olsa düşüşün söz konusu olduğunu ve devam etmesini beklediğini ifade eden Tokalı, "Yıllık manşet enflasyonunun önümüzdeki aylarda yüksek tek haneye inmesi hala mümkün. Enflasyonda kalıcı olarak tek hane ancak son çeyrekten itibaren görülebilir." dedi.





- "Sınırlı kademeli düşüş devam edebilir"





Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise, enflasyonun piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleştiğini ancak baz etkisiyle düşüşün sınırlı da olsa devamının söz konusu olduğunu söyledi.

Gelecek aylarda sınırlı kademeli düşüşün devam edebileceğini tahmin eden Gökşen, ama 2018'in son çeyreğine kadar yüzde 10 civarında yatay bir yıllık enflasyon tahmin patikasınin dikkati çektiğini dile getirdi.

Gökşen, şubat ayı aylık enflasyon artışı nedenleri olarak yine gıda fiyatları, giyim fiyatlarında yüksek talep nedeniyle fiyat düşüşlerinin daha sınırlı kalması ve kur geçişkenliğinin devam eden etkisinin sayılabileceğini sözlerine ekledi.

- "Çekirdek göstergelerin mevcut seviyeleri hala yüksek"





İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu da, gıda fiyatlarındaki güçlü artışın etkisiyle enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde geldiğini belirtti.

Böylece yıllık enflasyonun çift hanedeki seyrine devam ettiğine dikkati çeken Kömürcüoğlu, çekirdek enflasyon göstergelerinde bir önceki aya kıyasla kısmi bir düzeltme olsa da mevcut seviyelerin halen yüksek ve manşetin üzerinde olduğunu vurguladı.

Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemeye devam edecektir. Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında enflasyon cephesindeki olumsuz seyrin devamına dikkat çekerek kararlı sıkı duruş söylemini yineleyeceğini düşünüyoruz. Yılın kalanında enflasyona dair görüşümüzde bir değişiklik yok. 2017'nin son çeyreğinde yaşanan değer kaybının gecikmeli etkileri, petrol ve ithalat fiyatlarındaki artış, iç talepteki güçlü seyir ve kuraklık riski yıl genelinde enflasyonun çift hanede kalmasına neden olacak. Yıl sonu tahminimiz yüzde 10,0 seviyesinde. Enflasyon sonrasında ilk tepkiyi kurda ve 10 yıllık tahvil faizinde gördük. Ancak gün içinde veriye özel ilave tepki bekleyemiyoruz."





- "Enflasyon yüzde 10'lu seviyelerde patinaj yapabilir"





Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,82 artışla AA Finans Beklentisi olan yüzde 1,62'nin üzerinde gelirken, yıllık enflasyon ise yüzde 9,58'e çıktı. Analistler enflasyondaki artışta asgari ücret düzenlemesinin, idari fiyat ayarlamalarının ve gıda fiyatlarının yüksek seyrinin etkili olduğuna dikkati çekiyor.ise, yıl genelinde enflasyonun yüzde 10'lu seviyelerde patinaj yapabileceğini ve yıl sonunda tek hane ihtimalinin olabileceğini belirtti.

Verinin piyasa fiyatlamalarına net bir etkide bulunacağı kanaatinde olmadığını kaydeden Gödek, "Yılın ilk yarısında düşüşün belirginleşmesi, ikinci yarısında ise hafif yükselmesi söz konusu olabilir. Çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşün ivmeli olmaması nedeniyle TCMB'nin mevcut duruşunda değişiklik olmasını beklemiyoruz." dedi.