Ev sahibine kira garantisi

Konut sahiplerinin günümüzde en sık karşılaştığı sorunların başında, kirasını ödemeyen kiracıların yaşattığı mağduriyetler geliyor. Kiracının, kirayı ödememesi halinde oluşabilecek zararları kapsayan ve adeta kiracıya kefil olan Trink Kira Sigortası, Ray Sigorta tarafından hayata geçirildi. Uygulama ile birlikte, ev sahiplerinin maddi zarara uğramasının önüne geçilerek, yaşanan sorunlar net bir şekilde çözüme kavuşuyor. Öte yandan, mal sahiplerine aylarca kiracı beğendirmeye çalışan, kiracı ile ev sahibi arasında olan uyuşmazlıklarda zor durumda kalan, aylarca ilan ve portföy paylaşım maliyetine katlanan emlakçıların sırtındaki yükü de azaltılıyor.Kiracının, kirayı ödememesi halinde mülk sahiplerinin haklarını koruma altına alan yeni bir uygulama hayata geçti. Kiracıya kefil olan uygulama kapsamında, mülk sahiplerinin ödenmeyen kiraları karşılanarak, maddi zarara uğraması önlenecek. Öte yandan, ev sahibi ile kiracı arasında kalan emlakçıların mağduriyetine de son verilmiş olacak.Emlak sektöründeki çok önemli bir boşluğu doğru bir şekilde doldurduklarını belirten Trink Kira Sigortası’nın satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç,ifadelerini kullandı.