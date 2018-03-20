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'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası

Amerikalı regülatör FTC'nin, sosyal paylaşım devi Facebook'un kişisel verilerin paylaşımıyla ilgili kuralları ihlal edip etmediğine ilişkin inceleme başlattığı iddia edildi.

'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası

Amerikalı regülatör FTC'nin, sosyal paylaşım devi Facebook'un kişisel verilerin paylaşımıyla ilgili kuralları ihlal edip etmediğine ilişkin inceleme başlattığı iddia edildi.

20 Mart 2018 Salı 20:15
'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığı idia edildi.

Bloomberg'ün konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Amerikalı regülatör FTC, sosyal paylaşım devi Facebook'un kişisel verilerin paylaşımına ilişkin kuralları ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Haberde, FTC'nin Facebook ile daha önce vardığı uzlaşmada yer alan kuralları ihlal ettiği sonucuna varması durumunda şirkete günlük 40 bin dolar ceza verebileceği belirtildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise FTC'nin kişisel verilerin kullanımına yönelik kurallarının ihlal edilmediği savunuldu.

Facebok hisselerindeki düşüş sürüyor

Facebook'un hisseleri haftanın ilk gününde yaşanan sert kayıpların ardından FTC soruşturmasına yönelik haberlerle düşüşünü sürdürdü.

TSİ 18.30 surlarında yüzde 5,6 azalışla 162,72 dolardan işlem gören Facebook hisseleri, dün de yüzde 6,8 gerileyerek 2012'den bu yana en kötü performansını göstermişti.

Şirketin New York borsasında işlem gören hisselerindeki büyük düşüşler, İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından başlamıştı.

Bu arada, İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) da bugün Facebook hesaplarından elde edilen kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

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