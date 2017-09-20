Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda...
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne...
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...

Fed beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.

Fed beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:33
Fed beklenen faiz kararını açıkladı

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bilançosunu ekim ayında küçültmeye başlayacağını bildirdi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan eylül ayı toplantısı sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin, oy birliği ile faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararı aldığı belirtildi.

Metinde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanarak, ''Ekonomik aktivite şimdiye kadar ılımlı bir şekilde yükseldi. İstihdam son aylarda güçlü bir seyir izledi ve işsizlik oranı düşük seviyelerde kaldı.'' ifadelerine yer verildi.

ABD'deki kasırgaların birçok bölgede ciddi tahribat oluşturduğuna değinilen metinde, ''Kasırgalar nedeniyle oluşan aksamalar kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyecektir ama geçmiş deneyimler, fırtınaların, ulusal ekonominin seyrini maddi olarak değiştirmeyeceğini gösteriyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

Karar metninde, Komite'nin bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması kararı aldığı bilgisi de verildi. FOMC, temmuz toplantısına ilişkin karar metninde, bilanço küçültme ile ilgili olarak "bu yıl" ifadesini "görece yakın zamanda" şeklinde değiştirmişti.

Ekonomik projeksiyonlar

FOMC'nin ekonomiye ilişkin çizdiği projeksiyonlara bakıldığında, faiz oranına ilişkin medyan tahmini 2017 ve 2018 için sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,1 seviyelerinde tutulurken, 2019 için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi. Komite'nin uzun vadeli faiz oranı beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düştü.

Komite, işsizlik oranı medyan projeksiyonunu da 2017 için yüzde 4,3'te tutarken, 2018 ve 2019 için 0,1 puan azaltarak yüzde 4,1'e çekti. PCE enflasyon medyan tahmini ise 2017 için yüzde 1,6 seviyesinde sabit bırakılırken, 2018 için yüzde 1,9 ve 2019 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Dolar/TL son bir ayın en yüksek seviyesini gördü

Fed'in faizleri sabit tutmasına karşın, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirmesinin ardından dolar/TL 3,5175 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu yüzde 1 gerileyerek 1.296 doları görmesinin ardından 1.300 doların hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de kararın ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1 kayıpla 1,1870'e geriledi.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı
BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı
'Okul servisleri düzenlemesiyle ilgili 3 bakanlık çalışıyor'
'Okul servisleri düzenlemesiyle ilgili 3 bakanlık çalışıyor'
Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı
Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı
ABank'ta üst düzey atama
ABank'ta üst düzey atama
Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor
Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor
'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi
'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim