Fiat'tan sonbahar kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat, eylül ayı kampanyasında Egea ve 500 Ailesi'nde 40 bin TL'ye, 2 yıla kadar, yüzde 0,99 faizli imkan sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Fiat, sonbahara yeni bir otomobil ile girmek isteyenlere birbirinden avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Eylül ayı kampanyasında, Fiat Egea ve Fiat 500 Ailesi, 40 bin TL'ye 2 yıl vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Daha az kredi kullanmak isteyenler ise 18 bin liraya kadar sıfır faizli kredi seçeneğinden de yararlanabiliyor.



