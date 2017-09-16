Fiat'tan sonbahar kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat, eylül ayı kampanyasında Egea ve 500 Ailesi'nde 40 bin TL'ye, 2 yıla kadar, yüzde 0,99 faizli imkan sunuyor.
16 Eylül 2017 Cumartesi 11:29
İSTANBUL (AA) - Fiat, eylül ayı kampanyasında Egea ve 500 Ailesi'nde 40 bin TL'ye, 2 yıla kadar, yüzde 0,99 faizli imkan sunuyor. Şirket açıklamasına göre, Fiat, sonbahara yeni bir otomobil ile girmek isteyenlere birbirinden avantajlı ödeme...
İSTANBUL (AA) - Fiat, eylül ayı kampanyasında Egea ve 500 Ailesi'nde 40 bin TL'ye, 2 yıla kadar, yüzde 0,99 faizli imkan sunuyor.