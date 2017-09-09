Frankfurt Motor Show 2017, kapılarını 14 Eylül’de açıyor: 10 gün sürecek

Dünyanın en prestijli otomobil fuarlarından biri olarak bilinen Frankfurt Motor Show 2017, önümüzdeki hafta başlıyor. Ünlü markaların en son modellerinin, otomobil tutkunlarıyla ve sektörün önemli oyuncularıyla buluşturduğu fuar 10 gün sürecek.

Jaguar, Porsche, and Mercedes-Benz, Bentley, BMW, Ferrari, Rolls-Royce gibi lüks sınıf otomobil üreticilerinin, milyonluk oyuncakları da 14 Eylül'de ilk kez görücüye çıkacak.

Otomobil sektörü içinde en büyük fuar olarak kabul edilen Frankfurt Motor Show 2017 bu yıl Alman otomotiv devlerinin, özellikle Amerikan rakiplerine meydan okuyacağı mekan olarak öne çıkması bekleniyor.

Amerika'da patlak vere 'Emisyon skandalı'nın uluslararası krize dönüşmesinin ardından çor günler geçiren Alman otomotiv şirketleri, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda adeta gövde gösterisi yapacak.

BMW, Mercedes, Opel, BMW Mini, Rolls-Royce, Audi, Porsche 2018 modelleri ile, 2016 ve 2017 yıllarında Amerikan pazarlarında sarsılan prestijini onarmak için büyük çaba harcayacak.

BENZİNLİ ARAÇLAR ÖNE ÇIKACAK

Dünyanın en büyük otomobil buluşması olarak öne çıkan Frankfurt Motor Show 2017, Frankfurt Otomobil Fuarı bu yıl 67 kez düzenleniyor. Dizel araçlara yönelik Hollanda, Fransa ve kuzey ülkelerinin koyduğu yasal sınırlamalar, bu yıl fuarda kendisini hissettiriyor. Dizel modellerin neredeyse tamamen geri plana itildiği Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuara (IAA) tasarım harikası üst segment araçlar damgasını vuracak. Porche'nin Cayenne SUV modeli içerisinde üçüncü nesil türevi Benzinli araçlar içinde öncülüğü kimseye bırakmıyor.

HİBRİT Mİ ELEKTRİK Mİ?

Frankfurt otomobil fuarı bu yıl önemli bir yol ayrımının da sinyallerini veriyor. Hibrit otomobiller ilk bakışta Frankfurt Motor Show 2017'de geri plana itilmiş gibi duruyor. Elektrikli otomobil modelleri, ünlü markaların prestijli ürünleri olarak karşımızda yer alacak. BMW, Sporty i3 all-electric Mini'si ile fuarda gençlere ve tarz arayanlara seslenen modelini getiriyor. Bu aynı zamanda Amerika ve Çin'in elektrikli araçlarına bir meydan okuma olarak gösteriliyor.

Skoda'nın da Elektrikli yeni modeli Fuar'da yerini alacak. Mercedes'in akıllı otomobili Smart'ın yeni özellikleri ve sıradışı tasarımıyla Frankfurt'ta gençleri ve alternatif araç bekleyenleri hedefliyor.



JAPONLAR ÖFKELİ GELİYOR



Fuar'da Japon otomobil üreticileri bu yıl damgasını vuracak gibi gözüküyor. Toyata C-HR’nin yeni konsept versiyonu ilk kez Frankfurt'ta otomobil tutkunlarıyla buluşacak. Toyota'nın sergi alanı bu yıl Türkiye'yi de yakında ilgilendiriyor. Zira Toyota bu yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'na Türkiye’de üretilen ve dünyada büyük satış başarısına ulaşan C-HR modelinin yeni konsepti C-HR Hy-Power’ı ilk kez bu fuarda sergileyecek.

LAND CRUİSER'İN ÖRTÜSÜ İLK KEZ AÇILACAK

Toyota bir SUV modelleri içinde efsane olan yeni Land Cruiser’ın örtüsünü de yine ilk kez Frankfurt’ta kaldıracak. Toyota'nın sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sembolü olarak gösterilen ve 65 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip yeni Land Cruiser’ın, sınıfında birçok ilki bir araya getiren yeni özellikleri otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

100 KM HIZA 3.5 SANİYEDE ULAŞIYOR

İtalyanların göz bebeği Ferrari bu yıl Frankfurt'ta Portofino'yu tüm dünyaya tanıtacak. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Portofino'nun adını alan Ferrari'nin son modeli dünya tanıtımını da bu Frankfurt'ta gerçekleştirecek. Ferrari’nin yeni giriş seviyesi GT modeli olan Portofino; 600 HP gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabiliyor.

SKODA ELEKTRİKLİ OTONOM MODELİ İLE GELİYOR

Otonom araçların öncüsü Amerikan modellere Avrupa'dan cidddi rakip olarak Skoda fuarda yerini alıyor. Skoda'nın Vision E modeli elektrikli ve otonom sürüşe de imkan veren ilk konsepti Vision E, kendi sınıfında çok sayıda yeniliği bir arada bulunduruyor. Geleneksel Skoda tasarımlarının dışında bir görünüme sahip olan ve Skoda’nın bundan böyle elektrikli araçlarında kullanacağı tasarım modeli hakkında ciddi fikirler veriyor. Birbirinin tam zıt yönünde açılan kapılara sahip oluşu ve ortada B-sütununun bulunmayışıyla dikkati çeken araç, bununla birlikte her bir yolcuya ‘dönebilme’ özelliğine sahip koltuklarla konfor ve pratiklik sunuyor. Yan aynaların tarihe karıştığı konseptte, aracın etrafını içerideki ekrana yansıtan kameralar kullanılıyor.