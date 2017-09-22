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Garanti, Çanakkale'de toplu taşımada yeni dönem başlatıyor

- Çanakkaleliler şehir içi ulaşımında kullandıkları Kentkart'lara bayi ya da kiosk ihtiyacı olmadan, zaman ve mekandan bağımsız, Garanti Cep, Garanti İnternet veya GarantiOne uygulaması üzerinden kolay şekilde yükleme yapabilecek

Garanti, Çanakkale'de toplu taşımada yeni dönem başlatıyor

- Çanakkaleliler şehir içi ulaşımında kullandıkları Kentkart'lara bayi ya da kiosk ihtiyacı olmadan, zaman ve mekandan bağımsız, Garanti Cep, Garanti İnternet veya GarantiOne uygulaması üzerinden kolay şekilde yükleme yapabilecek

22 Eylül 2017 Cuma 11:39
Garanti, Çanakkale'de toplu taşımada yeni dönem başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Çanakkale'de hayata geçirdiği uygulamayla, toplu taşımada kullanılan Kentkart'a, tüm dijital kanalları üzerinden kolayca yükleme yapabilme imkanı sunuyor.

Garanti'nin açıklamasına göre, bankacılık sektöründe Türkiye'de ilk ve tek olan uygulamayla, Çanakkaleliler şehir içi ulaşımında kullandıkları Kentkart'lara bayi ya da kiosk ihtiyacı olmadan, zaman ve mekandan bağımsız olarak, Garanti Cep, Garanti İnternet veya GarantiOne uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yükleme yapabilecek.

Türkiye'de ilk kez Garanti'nin aracılık ettiği dijital kanallardan kart dolum uygulaması, yıl sonuna kadar Kentkart'ın geçerli olduğu diğer şehirlere yaygınlaşarak, çok daha fazla sayıda müşterinin hayatına kolaylık katacak.


- "Ulaşımda yeni dönem"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital bankacılık alanında hayata geçirdikleri yeniliklerle öncü olmaya ve müşterilerinin hayatına değer katmaya devam ettiklerini bildirdi.

Dijital kanallar üzerinden toplu taşıma kartına yükleme uygulamasıyla müşterileri için ulaşımda yeni bir dönem başlattıklarını aktaran Başer, "Basit gibi görünen ancak günlük hayatın içinde fazlasıyla vakit alan bu işlemi dijital kanallar üzerinden sunarak, müşterilerimizin hayatına kolaylık getireceğiz." ifadesini kullandı.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün ise önceliklerinin, "attıkları her adımda müşterilerinin hayatına değer katmak, onların günlük yaşamını kolaylaştırabilmek ve sektöre öncülük edebilmek" olduğunu belirtti.

Başta ödeme çözümleri olmak üzere toplu taşımayı daha da kolaylaştıracak tüm yenilikleri müşterilerine sunmak için çalıştıklarını kaydeden Erün, "Çanakkale'den başlayan bu yeniliği ve sağladığımız kolaylıkları, kısa sürede Kentkart'ın kullanıldığı diğer şehirlere de taşıyarak çok daha fazla sayıda müşterimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Garanti
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