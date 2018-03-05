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'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Narbay, "Giyim ve ayakkabıda organize perakende cirosu 2017'de 60 milyar lira oldu. Gelenekseli de içine kattığımızda pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya 100 milyar lira harcandı." dedi.

'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Narbay, "Giyim ve ayakkabıda organize perakende cirosu 2017'de 60 milyar lira oldu. Gelenekseli de içine kattığımızda pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya 100 milyar lira harcandı." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:17
'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'

BURSA (AA) - Miraç Kaya - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay, giyim ve ayakkabıda organize perakende (markalı satışlar) cirosunun 2017'de 60 milyar lira olduğunu belirterek, "Gelenekseli de içine kattığımızda toplam pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya harcanan para 100 milyar lirayı buldu." dedi.

Narbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, giyim sektörünün geçen yılı iyi bitirdiğini, 2018'e de iyi başladığını söyledi.

Hem markalı hem de gelenekseli de içine alan toplam pazarda satışların memnun edici olduğunu vurgulayan Narbay, "Giyim ve ayakkabıda organize perakende cirosu 2017'de 60 milyar lira oldu. Gelenekseli de içine kattığımızda toplam pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya harcanan para 100 milyar lirayı buldu. Markalı satışlar toplam pazarın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu." diye konuştu.

Narbay, 2017 yılının ihracatçılar açısından olumsuz sonuçlanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ocakta da Türkiye ihracata çok iyi başladı. Yıla 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 15 ihracat artışıyla başladık. Bu yıl umuyoruz ki 18 milyar doların üstünde bir ihracat göreceğiz. Tekstil, hazır giyim, Türkiye'nin ortalama 2 dolarlık kilogram fiyatının çok daha üzerinde bir kilogram fiyatıyla ihracat yapıyor. Şu anda hazır giyim ihracatının kilosu ortalama 17 dolardır. Bunun 40 dolara çıkması mümkündür, bunu da ancak moda, marka ve tasarımla gerçekleştirebiliriz.''

"Türkiye, hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü büyük tedarikçisi"

Narbay, Türkiye'nin ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerine ihracat yaptığını söyledi.

Avrupa ihracatının yüzde 7,5'ini Türkiye'nin gerçekleştirdiğini aktaran Narbay, şunları kaydetti:

''Şu anda hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü büyük tedarikçisi konumundayız. Müşterilerimizin ülkemize seyahatleri artarak sürüyor. İhracatçılarımız her hafta yeni bir müşteri grubunu ağırlıyor. Dolayısıyla bu yılın iyi geçeceğini söyleyebiliriz. Türkiye'de insan sağlığını tehlikeye atacak boyaların kullanımı yasak olduğu için üreticilerimiz kesinlikle sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler kullanmıyor, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Merdiven altı üretimler ise Türk ihracatçısının kesinlikle kullanmadığı bir üretim şeklidir. İç piyasada da çocuk giyiminde özellikle bilinen markaların ürünleri tercih edilmelidir. Açık pazarlardan çok fazla ürün tedarik etmemelerini öneriyoruz."


Anahtar Kelimeler:
AyakkabıBursaGiyim
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