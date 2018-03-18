Gökyüzünde Çanakkale Türküsü

İSTANBUL (AA) - Onur Air, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılını, opera sanatçılarının gökyüzünde söylediği Çanakkale Türküsü ile kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Onur Air’in İstanbul Çanakkale uçağında Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçıları’ndan oluşan dört kişilik ekip, radyocu Nihat Sırdar’ın duygulu anonsundan sonra yolculara "Çanakkale Türküsü"nü söyledi.

İstanbul’dan Çanakkale’ye hareket eden uçakta, yolcular normal bir seyir beklerken Nihat Sırdar’ın "Bildiğiniz gibi içerisinde bulunduğumuz hafta, tarihsel bakımdan ülkemiz için büyük önem taşıyor. 103 yıl önce kahraman askerlerimiz şu anda üzerinde bulunduğumuz Çanakkale yarımadasındaki topraklarda canlarını vererek ülkemizi savunuyordu. Tarihimize kanla, şanla yazılan; yüz binlerce vatan evladının gözünü kırpmadan hayatını hiçe saydığı bu savunma, ülkemize aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kurtarıcı bir önderi de kazandırmıştır. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. Şimdi sizleri, şehitlerimizin aziz ruhları için kısa bir sessizliğe davet ediyorum" anonsuyla karşılaştı.

Anonsun arkasından tüm yolcuların şehitlerimizi dua ve saygılarla anmasıyla birlikte yolcular arasında sadece bu anlamlı organizasyon için bulunan Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Tenor Oğuz Sırmalı, Soprano Mehlika Karadeniz, Bas Özgür Savaş Gençtürk ve Soprano Eda Akgün sırayla ayağa kalkarak hep birlikte Çanakkale Türküsü’nü söyledi.



Açıklamada türkünün bitmesini takiben uçakta bulunan 147 yolcunun bir bölümü gözyaşlarına hakim olamadığı, törenin alkışlarla son bulduğu kaydedildi.





