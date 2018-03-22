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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Vatandaşlarımızın dolandırılmasına engel olacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Kılıçdaroğlu’nun Çiftik Bank konusunda hükümeti ve bakanlığını eleştirmesine ilişkin, “Vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı engel olacağız.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Vatandaşlarımızın dolandırılmasına engel olacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Kılıçdaroğlu’nun Çiftik Bank konusunda hükümeti ve bakanlığını eleştirmesine ilişkin, “Vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı engel olacağız.” dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 14:30
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Vatandaşlarımızın dolandırılmasına engel olacağız

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hizmete sunduğu İTO Bilgilendirme Merkezi’nin açılışında gündeme ve ticari hayata ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Çiftlik Bank karşısındaki tutumu nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ve kendisini eleştirdiğini hatırlatan Tüfenkci, “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Bakan yeni mi uyandı?’ Hayır Kılıçdaroğlu, bakan yeni uyanmadı, siz yeni uyandınız. Yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz. Hükümet olarak bizim yaptıklarımıza hem kör hem de sağır olmasına rağmen bilgilenmeden konuşunca böyle gerçekten kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor.” dedi.

Bakanlığın kamuoyunu bilgilendirme görevine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle konuştu:

“Biz Çiftlik Bank’Ia ilgili… Türkiye’nin gündemine bizler getirdik. Kamuoyunun gündemine bizler getirdik ve bizler, müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Reklamlarında ‘bank’ ifadesini kullanamaz diye reklamlarını durduran bizim bakanlık ve vatandaşları da uyarıyoruz.

Kılıçdaroğlu şunu bilmiyor ki bakanlıkların bir görevi de vatandaşları uyarmak. Sen diyor niye vatandaşları uyarıyorsun. Neredeyse diyeceğiz ki ‘hırsızın hiç mi suçu yok?’ ‘Vatandaşlar ne bilsin’ diyor. İşte vatandaşları bilgilendiriyoruz Kılıçdaroğlu.Özellikle buna benzer yapılar üzerinde de belki senin haberin yok, biz onların üzerine de gidiyoruz. Müfettişlerimiz incelemelerini bitirdiğinde, suç tespit ettiklerinde hemen suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcılarımızı harekete geçiriyorlar.

Dolayısıyla sen hiç merak etme Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanımızla, başbakanımızla, hükümetimizle her olaya vaziyet ediyor, her olaya müdahale ediyor, sadece bu tip dolandırıcılara değil her olaya müdahale ediyoruz. Sen rahat ol. İş başında bir hükümet var.”

“Vatandaşları uyarmaya devam edeceğiz”

Tüfenkci, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerinde dini vurguda bulunmasına değinen Tüfenkci, “Sahtekarın, dolandırıcının dini imanı olmaz. Sahtekar sahtekardır, dolandırıcı dolandırıcıdır. Nasıl ‘İslami terör’ olmadığı gibi terör terörse, dolandırıcının sahtekarın da dini veya dinlisi dinsizi olmaz, sahtekar sahtekardır. Her platformda vatandaşları uyarmaya devam edeceğiz ama uyarmaya devam etmekle kalmayacağız. Bu tür yapılara karşı da elimizdeki yetkiler dahilinde müdahil olmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı da engel olacağız.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Musab Turan

Anahtar Kelimeler:
EkonomiGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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