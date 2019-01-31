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Halkın ekonomi politikalarına olan güveni azaldı 

2010 sonrasında Kadir Has Üniversitesi’nce her yıl yapılan Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması 2018 açıklandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi araştırma yine ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Halkın ekonomi politikalarına olan güveni azaldı 

2010 sonrasında Kadir Has Üniversitesi’nce her yıl yapılan Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması 2018 açıklandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi araştırma yine ilginç sonuçlar ortaya koydu.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:18
Halkın ekonomi politikalarına olan güveni azaldı 

Halkın ekonomi politikalarına olan güveni azaldı 

Araştırma, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in de bulunduğu toplantıda  Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından açıklanan araştırma Türkiye’nin en önemli sorunun artık ekonomi olduğunu ortaya koyuyor. Ekonomideki bozulmanın etkisiyle vatandaşın kurumlara güveni de azalmış durumda.  

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU

 -Türkiye’nin 26 kent merkezinde 13 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında yüz yüze 1.000 kişi ile yapılan görüşmelere dayanan araştırmanın en önemli sonucu ise ekonominin artık en yakıcı sorun haline geldiği. İşsizlik, hayat pahalılığı ve TL’nin değer kaybetmesini Türkiye’nin en önemli sorunu görenlerin oranı 2017 yılında yüzde 30.2 iken 2018 yılında yüzde 51.1’e çıktı.

Bitişikte yer alan grafikten de izlenebileceği gibi, 2017 yılında terör ve FETÖ ile mücadele en önemli iki sorun iken, geçen yıl işsizlik yüzde 27 ile ilk sıraya yerleşti. Onu yüzde 18 ile hayat pahalılığı izledi. FETÖ ile mücadele ve terör konusu yine üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. TL’nin değer kaybını en önemli ekonomik sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 6.4 oldu. Üç ekonomik sorunun en önemli olduğunu belirtenlerin oranı 2018 yılında 21 puanlık artışla yüzde 51’e yükseldi.

EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI

-“Şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir” diye sorulduğunda ise yüzde 28 ile TL’nin değer kaybetmesi veya döviz kurunun artması yanıtı alındı.


-Enflasyonun yüksekliğini en önemli sorun sayanların oranı da yüzde 23 oldu.

-En önemli ekonomik sorunlar arasında işsizlik yüzde 11 pay ile üçüncü sırada yer alıyor.

-Faizlerin yüksekliğini en önemli ekonomik sorun olarak görenlerin oranı ise katılımcıların yüzde 11’i kadar.

-Gıda fiyat artışlarını en önemli sorun olarak görenlerin oranı da yüzde 9 düzeyinde. Dolayısıyla en önemli ekonomik sorunlar, dolar kuru artışı, işsizlik artışı, enflasyonun yükselmesi, faizin yükselmesi olarak sıralanıyor.


EKONOMİK DURUM HER ŞEYE YANSIDI 

-Ekonomi en önemli sorun olarak öne çıkarken hükümetin ekonomi politikalarında başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 47’den yüzde 33’e indi. Başarısız diyenlerin oranı da yüzde 28’den yüzde 42’ye yükseldi. Prof. Mustafa Aydın “Ekonomi ile ilgili mutsuzluk bütün her şeye yansıdı” dedi.

-Türkiye’de yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranında ise ciddi azalma var. 2015 yılında bu oran yüzde 65 iken 2018 yılında yüzde 30’a indi.  2016 ortasında yapılan hain darbe girişimi sonrasında yargının FETO mensuplarından temizlendiğinin düşünülmesi yargının siyasallaşmadığını düşünenleri çoğalttı.

-Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka ilginç sonuç ise siyasi kutuplaşmanın azaldığı yönünde. Kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53’ten yüzde 39’a indi.

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