Havacılık firmaları testlerini Boeing yerine AÜ'de yaptıracak

ESKİŞEHİR (AA) - AÜ İki Eylül yerleşkesinde, Kalkınma Bakanlığının desteğiyle 6 yıl önce kurulan Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, bugün havacılık sektöründe faaliyet gösteren yerli firmalarca uçaklarda kabinde kullanılan tekstil, kompozit, plastik ve kablo malzemelerin yanma ve toksitite durumu, uçak içi hijyen gibi birçok testin yapılmasına imkan sağlıyor.

Ülkede havacılık sektörüne yönelik ürün geliştiren firmalar, yerli laboratuvarlar sayesinde bu testleri artık yurt dışında yaptırmak zorunda kalmıyor. Böylece yerli firmaların testler için ödedikleri döviz ülkede kalırken, daha kısa zamanda hizmet almaları da sağlanıyor.

Ayrıca merkezde, sektörde ve diğer üniversitelerde bu alanda yapılan araştırmalar için danışmanlık ve Ar-Ge hizmeti veriliyor.

THY Teknik testleri merkezde yapılacak

AÜ Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, imzalanan sözleşmeyle Türk Hava Yolları (THY) Teknik ve Turkish Cabin Interior (TCI) firmalarının onaylı test laboratuvarı da oldu.

Merkez, THY Teknik ve TCI firmaları tarafından yapılan denetlemelerin ardından, firmalarının alt yüklenicisi olarak onaylandı. "Havacılıkta dışa bağımlılığı kaldıracağız"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezinde çeşitli testleri yapabilecek kapasiteye ulaştıklarını söyledi.

Laboratuvarlarının THY Teknik tarafından akredite edildiğini anlatan Gündoğan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında Boeing firmasına yaptırılan birçok test de bundan sonra AÜ'de gerçekleştirilecek. Merkezimiz birtakım uçak aksamlarının dinamik testlerini de yapacak. Bu test cihazının alım sürecini gerçekleştiriyoruz. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında TEI ile de birlikte hareket ediyoruz. Uçak parçalarıyla ilgili tüm testler TEI'nin denetimi, kontrolü ve onların yönlendirilmesiyle gerçekleşecek. Çünkü onlar da yurt dışına pek çok test yaptırıyor. Bundan sonra uçakların yanmazlık ve parça testleri yurt dışında değil AÜ laboratuvarlarında yapılacak."

Gündoğan, "Yurt dışına gerçekleştirdiğimiz birçok testi milli ve yerli olarak AÜ bünyesinde yapmaya başladık. Havacılık sanayimiz gittikçe millileşiyor, test merkezimizle bu konudaki dışa bağımlılığı kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gündoğan, merkezde doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile TEI'nin mühendislerinin ortak çalışmalar yürüteceğini sözlerine ekledi.