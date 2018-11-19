Helal Expo 250 firmayı İstanbul’da ağırlayacak

Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü, (SMIIC) İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 29 Kasım-02 Aralık 2018’de gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü, (SMIIC) İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde, 29 Kasım-02 Aralık 2018’de gerçekleştirilecek. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuara, helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakâr moda gibi birçok sektörden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılacak.

Dev organizasyon 80’i aşkın ülkeden ziyaretçi geliyor

Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen gün arttığı 6. İİT Helal Expo’nun yüzde 40’ını yabancı katılımcılar oluşturuyor. Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan, bu katılımcıları oluşturan öne çıkan ülkeler arasında. 6. İİT Helal Fuarında, “ülke pavilyonları” çatısı altındaki şirketler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi, kozmetik ve turizm sektörlerinden oluşan ürün ve hizmet gruplarını sergileyecek. Dünya Helal Zirvesi’nde ise bu yılda 100’e yakın akademisyenin katılımı ile helal sektörleri ile ilgili önemli konular değerlendirilecek.

Katılımcılara özel B2B programı, açılışa Yusuf İslam müjdesi

TC Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı’nda, Ticaret Bakanlığı’nın sponsorluğunda ve Türkiye’nin önde gelen perakendeci birlikleri işbirliği ile profesyonel B2B programı da düzenlenecek. Açılış konuşmasını dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam’ın yapacağı organizasyonun düzenleyicisi Discover Events'in Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Dünya Helal Zirvesi 2018’de 100'ü aşkın uluslararası konuşmacı olacak. Kırk binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Programla tüm dünyadan gelecek profesyonel satın almacılar ve fuar katılımcıları arasında ticari işbirliklerine vesile olup sektöre önemli katkılar sağlamış olacağız” derken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin helal konusunda merkez olma potansiyeline de dikkat çekti.

6. İİT Helal Expo Fuarında Türkiye, Ortadoğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazardan 500’den fazla satın alma profesyoneli yer alacak.

Dünyanın en büyük helal fuarında katılımcılar, 4 trilyon Dolar hacmi bulunan helal sektöründeki ticari payını artıracak. Helal ticaret 4 trilyon Doları aşıyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık yüzde 5-10 oranında artması bekleniyor. 4 trilyon Dolarlık sektörün 2 trilyon Doları finans, 1 trilyon Doları gıda, 250 milyar Doları turizm, 750 milyar Doları da diğer sektörlerden oluşuyor.

Uluslararası akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen konferans programında sektör ile ilgili son gelişmeler yer alacak. Ayrıca bakanlıklar, belediyeler, ilgili kamu kurumlarının stantlarına birebir ziyaretler yapılacak.

Helal sertifikası bulunan gıda firmaları, sertifikası olmayan fakat helal piyasasının potansiyelin farkında olan ve kendisini bu sektörde tanıtmak isteyen firmalar 6. OIC Helal Expo fuarında vitrine çıkacak.



KATILIMCI PROFİLİ:

Yiyecek&içecek, gıda işleme makineleri, ambalaj&paketleme, HORECA, kozmetik&kişisel bakım, ilaç&ilaç ürünleri, bayilik, lojistik firmaları, eğitim, helal turizm, sağlık turizmi, İslami finans, tekstil&muhafazar moda, yayıncılık, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, medya.

Hangi ülke hangi sektörle fuara katılıyor?

Malezya: Kozmetik, gıda, finans; Endonezya: Gıda, turizm; Kosova: Gıda (et-tavuk-işlenmiş ürün); Afganistan: Gıda ve tarım; Hindistan: Kozmetik, tekstil, İngiltere: Finans, tekstil; Avusturya-Fransa: Gıda-sertifikasyon; İspanya: Turizm; Belçika: Gıda; Pakistan: Finans, turizm, kozmetik, tekstil

Genel sektör değerlendirmesi

Helal ürün ve hizmet pazarı dünya çapında her geçen yıl daha fazla dikkat çekiyor. Halen Müslüman nüfus, dünyadaki en büyük ikinci nüfus iken 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 26,4'ünü oluşturması bekleniyor. “Helal gıda ve içecek”, gıda işleme makineleri ve ekipmanları gibi farklı alt sektörlere dahil olmayı sürdüren güçlü bir piyasa parametresi haline geldi. Ambalaj, kozmetik ve kişisel bakım, ilaç ve eczacılık ürünleri, helal seyahat ve konaklama, sağlık turizmi, İslami finans, İslami tekstil ve mütevazı moda, franchise, eğitim, lojistik ve yayıncılık da diğer ilgili sektörler… Tüketici olarak Müslümanlar, tüm sektörlerdeki işletmeler için hızla artan önemli bir grup haline geliyor ve dünya çapında en büyük tüketici gruplarından biri olması bekleniyor.

Helal ticaret 4 trilyon Doları aşıyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık yüzde 5-10 oranında artması bekleniyor. Son yirmi yıldır helal pazarı, Müslüman tüketiciler için özel bir niş pazardan, küresel ticarette önemli bir rol oynayan her türlü göstergeyi ortaya koyan dinamik bir küresel piyasa olgusuna dönüştü.

Dünya Helal Zirvesi ve İİT Helal Fuarı organizatörü Discover Events yetkilileri, helal piyasasının geliştirilmesi konusunda ellerinden geleni yapıyor. Helal ürün ve hizmet pazarı dünya çapında her geçen yıl daha fazla dikkat çekiyor.

Helal Fuarı ve Zirvesiyle ağırladığımız turist sayısı ve kişi başı harcamalar

Dünya Helal Zirvesi ve ITT Helal Expo fuarını 2017 yılında 30 bine yakın misafir ziyaret etti. Bu rakamın 7 bine yakınını yabancı satın alma heyetleri, uluslararası akademisyenler ve yabancı delegeler oluşturdu. 72 ülkeden de katılım sağlandı.

Dünya Helal Zirvesi 2018 bilimsel ve akademik oturumları ile ses getirecek

Zirvede sektör profesyonelleri sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirecek. Ana açılış oturumuna beş farklı ülke bakanlarının katılacağı programda, yürütme komitesinin incelemeleri ile 50’yi aşkın uluslararası sunum gerçekleştirilecek.

Konferansta değinilecek önemli konu başlıkları; Helal kalite ve standartlar, helal tıp kimya kozmetikte bilimsel çözümler, Helal turizm, İslami finans, muhafazakâr tekstil, helal yaşam ve farkındalık gibi alanlarda olacak.

Konferansa dinleyici olarak katılacak kişiler katılım sertifikası almaya da hak kazanacak. Görkemli bir sahnede devam edecek konferansları moderatör olarak ekonomi ve ilgili konulardaki ünlü medya yüzleri yönetecek.

Helal lezzetler tadılacak

6. İİT Helal Expo fuarı bu yıl önemli festivallere de ev sahipliği yapan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını açacak. Her bölgeden toplu taşıma ile çok rahat ulaşım sağlanabilen mekana merkezi noktalardan servisler kalkacak. Özellikle gıda sektöründeki katılımcı firmalar, sunum alanlarında misafirlere ürünlerini tattıracak.

Sağlık turizmi de Helal Expo’nun konusu olacak

Günümüzde, daha kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz ediliyor. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları ise yaklaşık 500 milyar Dolar ile ifade ediliyor.

İslami finans nedir ne değildir fuarda anlatılacak

İslami finans ya da İslami finansın temeli olan İslami bankacılık, kavram olarak İslami öğretilerin prensipleri ile uyumlu şekilde yürütülen bankacılık faaliyetleri veya bankacılık sistemi olarak tanımlanıyor. 6. İİT Helal Expo fuarında İslami finans sektöründe hizmet veren katılım bankalarının stantları ziyaret edilerek ve zirvedeki konferanslar vasıtasıyla katılım bankacılığı hakkında detaylı bilgiler alınabilecek.



Kozmetik, ilaç, kimya sektörleri için “helal” terimi, yalnızca İslami şartlara uygun şekilde izin verilen bileşenler ve bu bileşenlerden üretilmiş ürünler anlamına geliyor. Bu sektörlerdeki helal sertifika, ilgili şirketlerin belirli ülkelere ürünlerini ihraç edebilmesi veya ürünlerini helal olarak satmasının tek yolu sayılıyor. 6. İİT Helal Expo fuarına helal sertifikası bulunan firmalar, sertifikası olmayıp sektör ticareti ile ilgilenen firmalar, ziyaretçi profili potansiyel müşteri kitlesi olan ve markasını tanıtmak isteyen firmalar da katılacak.