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Helal Villa vurgunu; Kaçak lüks villalara helal dediler

Helal Villa; Adı helal ama kendisi kaçak, üstelik hazine arazi aynı zamanda heyelan bölgesi. İmar Barışı fırsatçıları sadece vatandaşların dini duygularını istismar etmekle kalmıyor, adeta kamu malını çalarak milyonlarca liralık vurgun yaparak vatandaşla alay ediyor

Helal Villa vurgunu; Kaçak lüks villalara helal dediler

Helal Villa; Adı helal ama kendisi kaçak, üstelik hazine arazi aynı zamanda heyelan bölgesi. İmar Barışı fırsatçıları sadece vatandaşların dini duygularını istismar etmekle kalmıyor, adeta kamu malını çalarak milyonlarca liralık vurgun yaparak vatandaşla alay ediyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:13
Helal Villa vurgunu; Kaçak lüks villalara helal dediler

Helal Villa vurgunu; Kaçak lüks villalara helal dediler


Hazine arazisini yağmalayan, heyalan bölgelerine 'Helal Villa' siteleri inş eden hırsızlar Antalya Sahiller'ni betona çeviriyor. Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen imar vurgunu, doğal güzellikleri ile ünlü şehirlerin kabusu haline geldi. Vurguncu yüzsüzler, yetkililerin tüm ikazlarına, rağmen, vatandaşların gözünün içine baka baka, İmar Barışı'nı fırsat bilerek kaçak olarak inşa ettikleri evleri utanmadan 'Helal Villa' damgasıyla satmaya başladı.


İmar Barışı, yıllardır bürokrasi eziyeti çeken vatandaşlara umut, kamuya da kaynak olur diyenleri, vurguncular adeta pişman etti. Karadeniz yaylalarını beton yığınına çeviren vurguncuların benzerleri Akdeniz'de ortaya çıktı. Uyanık vurguncuların Antalya'nın Kaş ilçesinde heyelan bölgesine yaptığı kaçak villaları internet sitelerinde 'Helal Villa' sloganıyla satışa çıkarması ise çevre sakinlerine yok artık dedirtti. 'Korunaklı Villa' sloganlarıyla 'Merak etmeyin kimse yıkamaz' mesajı verilen ilanlarda yüzlerce kaçak lüks konutun İmar Barışı sırasında yapıldığı bildiriliyor.

ÖNCE KARADENİZ YAYLALARI ŞİMDİ DE AKDENİZ KIYILARI

İmar Barışı uygulaması ile Karadeniz yaylalarında yaşanan betonlaşma sürecinin benzeri şimdi Akdeniz'de yaşanıyor. turizm merkezlerinden Antalya'nın Kaş ilçesinde hızla kaçak villalar yükseliyor. Üstelik bu villalar heyelan bölgesinde inşa ediliyor. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Her türlü tedbire rağmen iş makinelerini durduramıyoruz" dedi

Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri olan Antalya'nın Kaş ilçesi de imar barışı fırsatçılarının akınına uğradı.

Hürriyet Gazetesi'nde bugün Aysel Alp imzasıyla yayınlanan haberde Kaş ve çevresinde yaşanan imar skandalında çarpıcı detaylar yer alıyor. Aysel Alp'in haberine göre, Kaş'ın Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 500 civarında villanın inşaatı devam ediyor. Özellikle İslamlar ve Üzümlü'de sayıları 400'e yaklaşan inşaatlar "helal villa, korunaklı villa, balayı villası" sloganlarıyla pazarlanıyor. Ancak Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, kaçak inşaatların peşinde olduklarını söyledi.

HEYELAN BÖLGESİ'NDE VURGUN

Başkan Kocaer, "Heyelan bölgesi olmasına rağmen 1 Ocak 2018 öncesi yapılanlar imar barışından yararlanacak ama 1 Ocak'tan sonra yapılanları yıkacağız" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ise "Şakır şakır her tarafta villalar, apartmanlar, kulübeler yapılıyor. Heyelan bölgesine hiç yapılmamalı. Heyelan olmasa da bu yeşilin inşaata açılmaması gerekir" diye konuştu.

HAFTALIK 25 BİN LİRA

Bölgedeki villaların kiralamasını yapan bir şirket sahibi villaların heyelan bölgesinde olduklarını bildiklerini söyleyerek, "Köylülerin veya İstanbul, Ankara'dan gelen villalarını kiralıyoruz. Maliye kaydı yok kiralayanların. Kalkan bölgesinde 500 civarında kiralık villa var ve bir bu kadarının da inşaatı sürüyor. İmar barışından sonra herkes villa yapmaya başladı. Temmuz-ağustos dönemi haftalık kira bedeli villasına göre 5 bin ila 25 bin lira aralığında değişiyor" dedi.

UYDUDAN TESPİT EDDİLİYOR

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Müfettişler geldi, helikopterlerle havadan tespitler yapıldı, tutanaklar tutuldu. Ama imar barışından faydalanan villalarla işletme ruhsatı alma kapısı da açıldı. Meşru hale geldi. 31 Aralık 2017'den sonra yapılanların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Uydudan tespitler yapılacak. Yalan beyanda bulunanalar mahkemeye verilip hapis cezasıyla yargılanacaklar" dedi. KAYNAK HÜRRİYET GAZETESİ
 

Anahtar Kelimeler:
Helal Villaİmar Barışı
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