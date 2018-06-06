Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor

İklim değişikliğini tetikleyen kirliliğin görünmeyen yüzü içerisinde tekstil ürünlerinin varlığı uzmanları ürkütüyor. Her yıl 50 milyon tonluk giysinin çöpe atıldığını biliyor muydunuz?

Küresel iklim değişikliği, ormanların azalması, kimyasal atıklar gibi sorunlar hemen hemen her sektörde olduğu gibi tekstilde de çevre dostu bir dönüşümü zorunlu kılıyor. Çevre bilinci arttıkça tüketiciler de kullandıkları tekstil ürününün doğaya kalıcı bir zarar verip vermediğini daha çok sorgulamaya başlıyor. Yüksek kaliteli botanik selüloz elyaf sektörünün amiral markası Lenzing, yenilenebilir doğal hammaddeden üretilen, çevre dostu üretim anlayışına sahip ve doğada çözünebilen elyaf tipleriyle tekstil ürünlerinin vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor.



Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için artık hem üreticilerin hem de tüketicilerin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Çevre konusunda farkındalık arttıkça ne yediğini, ne kullandığını ya da ne giydiğini sorgulayan tüketiciler de artıyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vererek iş sürekliliğini sağlamak durumunda kalan markalar ise günümüzde tekstil sektörüne artı değer kazandıran çevre dostu üretimleri ve hammaddeleri daha çok benimsemeye başladılar. Elyaf da bu değer zincirinin önemli bir başlangıç halkası.

Tekstil endüstrisi yılda 100 milyon ton elyaf üretiyor. Petrol kaynaklı elyaflar hem üretiminde kullanılan fazla enerji, hem de doğaya bıraktığı atıklar nedeniyle tartışma konusu olurken, doğal hammaddeden üretilen, doğada çözünebilen ve çevre dostu üretilen selülozik elyaflar, tekstil sektöründe yepyeni bir konseptle dönüşüm yaratıyor.

Her yıl yaklaşık 50 milyon ton giysi atılıyor

Evinizde ya da giyimde tercih ettiğiniz bir tekstil ürününün hikayesi aslında hammaddesinin tedariğine kadar geri gidiyor. Hammaddeden mağazaya uzanan süreç ise sürdürülebilirlik ve çevre açısından en önemli bölümü oluşturuyor. Kapalı döngü ve çevre dostu üretimi ile Avrupa Çevre Ödülü kazanan TENCEL markalı elyafların hammaddesi ise sürdürülebilir ormanlık alanlardan elde edilen, yenilenebilir bir hammadde olan ağaç... Hem toprakta hem de denizde çözünerek, hiç atık bırakmayan TENCEL Lyocell elyaflar doğanın döngüsüyle bütünleşerek, çevresel dengeyi korumaya yardımcı oluyor.Lenzing üretmiş olduğu TENCEL Lyocell elyaflarıyla tüketicilerin her anlamda kendisini "iyi hissetmesine" odaklanıyor.

Ayrıca Lenzing'in en yeni inovasyonlarından biri olanmarkalı lyocell elyaflar, kumaş kesim işlemlerinden arta kalan pamuklu kumaş artıklarından ve ağaç hammaddesinden elde edilen hamurdan üretiyor. Bu çevre dostu teknolojiyle, tekstil sektöründe döngüsel ekonomiye doğru ileri bir adım atılmış olunuyor. Satın aldığı tekstil ürünlerinde gerçekten doğal, çevre dostu veya geri dönüşümlü malzemeden yapılan elyaf olup olmadığını bilmek isteyen tüketicilere kendilerini iyi hissettiren bu elyaflar, bir çok markanın tekstil ürünlerinde de kullanılıyor.

Lenzing Grubu



Lenzing Grubu, yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerle kaliteli elyaflar üreten uluslararası bir kuruluştur. Çok çeşitli tekstil ve nonwoven uygulamaların temelini oluşturan bu elyaflar, endüstriyel çözümlerde iş kıyafetleri ve koruyucu giysilerde de kullanılmaktadır.

Lenzing kalitesi ve yenilikçi gücü, ağaç bazlı selüloz elyafta global standartları oluşturmaktadır. 80 yıllık deneyime sahip Lenzing Grubu, dünyada ağaç bazlı selüloz elyaf neslinin her üçünü de önemli miktarlarda üreten tek şirkettir. Ürünleri şu markalar altında pazarlanmaktadır: Tekstil uygulamaları için TENCELTM nonwoven için VEOCELTM ve diğer alanlarda özel elyaf çözümleri ve ürünleri için LENZINGTM.REFIBRATM geri kazanım teknolojisi gibi inovasyonlar, tespit edilebilir LENZINGTM ECOVEROTM markalı viskon elyaflar ve TENCELTM Luxe markalı lyocell filament iplik, Lenzing'i global bir inovasyon lideri yapmaktadır.

Lenzing Grubu'nun başarısı, inovasyon, teknoloji ve kalitede liderlikle birleşen müşteri odaklılığına dayanmaktadır. Lenzing, çok yüksek çevre standartlarına ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine bağlıdır. Sektörünün en sürdürülebilir şirketi olarak, iş süreçleri için aldığı çok sayıda uluslararası sürdürülebilirlik sertifikası ile bu bağlılığını kanıtlamıştır. Lenzing Grubu, ana faaliyet kolu olan elyafların yanında mühendislik ve fabrika inşaatı alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Lenzing Grubu 2017 Yılı Rakamları:

Gelirler: 2.26 milyar EUR

Üretim kapasitesi: 1.009.000 ton

Çalışan sayısı: 6.488

TENCELTM, VEOCELTM, LENZINGTM, REFIBRATM, ECOVEROTM, LENZING MODALTM, LENZING VISCOSETM, MICROMODALTM ve PROMODALT0M Lenzing AG'nin markalarıdır.