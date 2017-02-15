Ekonomi:
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15 Şubat 2017 Çarşamba 09:22

İşsizlik oranları açıklandı

  Ekim döneminde yüzde 11.8 olan işsizlik oranı yüzde 1.6 puanlık artışla kasım döneminde yüzde 12.1'e yükseldi.

İşsizlik oranları açıklandı
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İşsizlik oranları açıklandı

    Ekim döneminde yüzde 11.8 olan işsizlik oranı yüzde 1.6 puanlık artışla kasım döneminde yüzde 12.1'e yükseldi.
   Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile %22,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile %12,3 olarak gerçekleşti.
   İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %45,8 oldu
    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,7'si tarım, %19,6'sı sanayi, %7,4'ü inşaat, %54,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,1 puan arttı.

 
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