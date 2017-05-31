İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı.Rusya’dan Türkiye’ ye direk doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi “Pioneering Spirit” İstanbul Boğazı’na girdi. Dün İstanbul açıklarında bekleyen dev gemi Karadeniz’e doğru ilerliyor.

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