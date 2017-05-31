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Ekonomi:
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31 Mayıs 2017 Çarşamba 09:15

İstanbul Boğazı deniz trafiğine  kapatıldı

   İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı deniz trafiğine  kapatıldı
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İstanbul Boğazı deniz trafiğine  kapatıldı
   İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı.Rusya’dan Türkiye’ ye direk doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi “Pioneering Spirit” İstanbul Boğazı’na girdi. Dün İstanbul açıklarında bekleyen dev gemi Karadeniz’e doğru ilerliyor.

 
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Anahtar Kelimeler
Istanbul BoğazıDeniz Trafiği
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