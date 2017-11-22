KalDer 26. Kalite Kongresi

İSTANBUL (AA) - Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur, dijitalleşmenin bugün stratejinin bütününü kapsayan ve şirketin her bir fonksiyonunun ucuna dokunan bir olgu haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşemeyen kurumlar dönüşemezler." dedi.

Uğur, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 26'ncısı gerçekleştirilen Kalite Kongresi'nin ikinci gününde özel oturuma katıldı.

Teknolojinin ve toplumların davranış şekillerinin değiştiğine işaret eden Uğur, kutuplaşmanın, korumacılığın ve bunların getirdiği bazı avantaj ve dezavantajların söz konusu dönüşümün ana sebepleri olduğunu söyledi.

Uğur, dönüşümle birlikte yeni bir ekonominin oluştuğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Eskiden hangi sektörde olursanız olun, onuncu, dokuzuncu, sekizinci, yedinci, altıncı ya da beşinciye yer vardı, dördüncüye bile yer vardı. Bugün ise öyle hızlı bir değişimle gelen yıpratıcı ve yok edici faktörlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ki ikinciyseniz bile geleceğiniz riskte, üçüncünün baya büyük bir riskte. Bütün dünyayı domine eden şirketlerin değerleri 1 trilyon dolara yaklaştı. Bu tip para kazanan şirketler daha çok yatırım yapıyor ve geleceğe öncülük ediyor. Fark gittikçe açılıyor. Dolayısıyla en büyük fark burada yatıyor. Dönüşüm yaratabilmek için öncü olmanız lazım, takip edici olmak yetmeyecek."





- "Dijitalleşemeyen kurumlar dönüşemez"





Agah Uğur, öncü olmanın farklı şartları bulunduğuna dikkati çekerek, bu farkı yaratabilmek için dijitalleşmenin de tanımının çok iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmenin daha 10 yıl önce bir bilgi teknolojileri terimi olduğunu, ancak bugün stratejinin bütününü kapsayan ve şirketin her bir fonksiyonunun ucuna dokunan bir olgu haline geldiğini ifade eden Uğur, "Dijitalleşemeyen kurumlar dönüşemez." dedi.

Uğur, dönüşüm yolculuğuna liderlerin öncülük etmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu yolculuğun bir ayağı, yeni yeteneklere ve yeni iş yapış şekillerine sahip çıkmak ve bunları kucaklamak. Bunu yapmak zorunda olduğuna inanmak. Yolculuğunuzu yarım bıraktıysanız, zaten geri kalan kurumu bir yere götürme konusundaki liderliğinizin zayıf olma ihtimali yüksek. Bakış açınız, inancınız ve tutkunuz var, içsel yolculuğunuzu bir şekilde gerçekleştirdiniz ve devam ediyorsunuz, sonrasında en önemli görevlerde bulunan kişilerin, bu yolculuğun bir parçası olmak için değişmelerinin şart olduğuna inanmaları lazım. Yalnız yolculuk yapma ihtimali yok. En kritik görevlerdeki eksiksiz herkesin bu değişim, dönüşüm yolculuğuna inanması lazım. Eğer olmuyorsa erken vedalaşmanın gereğini kabul etmeniz lazım."

Uğur, katalitik mekanizmalara inanan bir insan olduğunu belirterek, bir şey yapması gerektiğine inanan insanın, onu yapma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Kendileri için bu konuda 2024 vizyonu çizdiklerini anlatan Uğur, "5 tane start-up şirket kurduk. Onların yönetimi bambaşka şekilde yapılıyor. Mevcut ana iş yeniyi çıtır çıtır yiyor. Yeni nesil insanlar dijital doğuyor. O şekilde yepyeni bir düzen yarattık kendimize. 5 yıl sonrasını heyecanla bekliyorum." diye konuştu.





- "Kurumsal firmalar dönüşmek zorunda"





Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper de kurumsal firmaların dönüşmek zorunda olduklarını belirterek, start-up firmaların kendilerinden çok daha avantajlı olduklarını söyledi.

Start-up firmaların işe tamamıyla yeni bir fikirle başlayarak, herkesin ulaşabileceği teknoloji, finansal fonlama, insan beyni gibi kaynakları çok daha etkin bir şekilde kullandığını ve bir dev oluşturabildiğini anlatan Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlarla rekabet edebilmek için yıllardır sanayiden, perakendeden, bankacılıktan gelen bizler dönüşmek zorundayız. Biz kendimize bir A noktasından yola çıkarak gideceğimiz bir B noktası tanımlarken bir bakıyorsunuz o uzun saçlı küpeli genç çıkıyor, o B noktasının yerini iki günde değiştiriveriyor. Dolayısıyla onu yapabilecek esnekliği var. Artık vizyonlarımızın yüzde 15 büyüme ve gelişme şeklinde olmaması lazım çünkü o rekabetteki gencin içinde bir tutku var. Artık bugünün gençliği sadece sizin söylediğiniz sonuçları değil, o tutkuyu da arıyor liderde. Dolayısıyla siz dönüştürmek istediğiniz bir şirkette vizyonunuzla birlikte o tutkuyu da insanlara aktaramıyorsanız, insanlar nereye gideceklerini şaşırıyor."

Alper, kurumsal firmaların dönüşürken bugünü de yönetmek zorunda olduğunu vurgulayarak, şirketlerin bugünün ekonomik problemleriyle de başa çıkmak zorunda olduğundan bahsetti.

Cenk Alper, "Evet elektrikli araçlar geliyor ama benim elektrikli araçla yatırımlarımı fonlayabilmem için bugün dizel otobüslerimin kalitesini hala iyi yapmalıyım, hala Çinli dizelciler ile rekabet edebiliyor olmalıyım ve bugünün kalite, maliyet, rekabetçilik problemlerinin hepsini çözebilmeliyim. Dolayısıyla liderlik dediğimiz şeyi artık iki ayrı beyinle yönetmemiz lazım." şeklinde konuşmasını tamamladı.

