Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL / MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Kamu alımları için bu yılın ilk yarısında toplam 112,8 milyar lira harcandı, bunun yüzde 36'sına denk gelen 41,1 milyar liralık kısmını belediyeler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Kamu İhale Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleler, doğrudan temin ve istisnalarla birlikte toplam 56 bin 360 kamu alımı yapıldı. Söz konusu alımların toplam tutarı 112 milyar 793 milyon 136 bin lira oldu.

Bu tutarın 41,1 milyar liralık kısmı belediye harcamalarından oluştu. Söz konusu dönemde belediyeler tarafından 14 bin 983 kamu alımı gerçekleştirildi. Böylece toplam tutarın yüzde 36,4'ü belediyeler tarafından harcandı.

Belediyeleri sırasıyla diğer özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve Sağlık Bakanlığı izledi. Diğer özel bütçeli kuruluşlar söz konusu dönemde 25,3 milyar liralık, KİT'ler 10,5 milyar liralık, Sağlık Bakanlığı da 7,6 milyar liralık kamu alımı gerçekleştirdi.

Bakanlıklar arasında en yüksek kamu alım tutarını 7,6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı gerçekleştirdi, bunu 2,9 milyar lira ile Milli Savunma Bakanlığı takip etti.