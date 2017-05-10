Koç Holding'den 22.3 milyar TL gelir

Koç Holding, 2017 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 22,3 milyar TL gelir elde ederken, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.Koç Holding Aynı dönemde 1,1 milyar TL’lik kombine yatırım yaptı.

İlk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ülkemize olan inancımızla uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız, finansal sonuçlarımıza olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Yatırım ve ihracat odaklı stratejimiz ile büyümede sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Ülkemiz ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından biri olmaya gururla devam ederken, yılın ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL kombine yatırım yaptık. Son 5 yılda yatırımlarımız kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyoruz” dedi.



Levent Çakıroğlu: “Kombine ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 29 artırdık.” “Yılın ilk çeyreğinde kombine ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 29 artırdık” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: “Otomotiv sektöründe ihracat performansımız öne çıkarken, Ford Otosan ve Tofaş, toplam ihracat adetlerini senelik bazda sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 35 seviyesinde artırdı.”

Diğer yandan, dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik’in yılın ilk çeyreğini güçlü performansla kapattığını vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Ülkemizde beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte 6 ana ürün bazında senelik yüzde 36 büyürken, Arçelik’in yine aynı ürün gruplarındaki satış adedinde ise yüzde 43 artış oldu. Arçelik'in Türkiye cirosundaki artış ise yüzde 35 olarak gerçekleşti; Beko Avrupa’nın en çok satan ikinci markası konumunu sürdürdü” dedi.

Koç Holding'in enerji sektöründe ise Tüpraş ve Aygaz’ın başarılı performansına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Rafineri marjlarındaki artış ve Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin etkisiyle tam kapasite çalışan Tüpraş, “ ara ürün” dahil 7,5 milyon ton şarj ile satışlarını yüzde 5 arttırdı. Yılın ilk 2 ayında Türkiye’de LPG pazarının önceki yıla göre yüzde 5 daralmasına rağmen, pazardaki lider konumu güçlendiren Aygaz’ın yurt içi LPG satış tonajı yılın ilk üç ayında yüzde 2 gerilerken, toplam satış tonajı ihracatın etkisiyle yüzde 12 artış gösterdi.”

Levent Çakıroğlu: “Yapı Kredi’nin yeni dijital bankacılık uygulamaları sayesinde kullanıcılar akıllı telefonlar üzerinden daha güvenli ve daha kolay hizmet almaya devam ediyor.” Yapı Kredi’nin dijital bankacılık alanında yaptığı yatırımlarla 17 çeyrektir Pazar payını aralıksız büyüttüğünü belirten Levent Çakıroğlu, “Yapı Kredi’nin hayata geçirdiği yenilikler sayesinde kullanıcılar akıllı telefonlar üzerinden, şifre kullanmaksızın daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli giriş yapılabiliyor” dedi.

Levent Çakıroğlu, göz tarama teknolojisi (Göz- ID) ve ATM’ye dokunmadan anında para çekme uygulamalarının kullanıcıların mobil bankacılık işlemlerini kolaylaştıran örnekler olduğunu vurguladı. Levent Çakıroğlu: “Dijital Dönüşüm Programı ile işlerimizin tamamında küresel seviyede rekabetçi üstünlük oluşturmayı hedefliyoruz.”

Geçtiğimiz yıl Koç Topluluğu genelinde başlatılan “Dijital Dönüşüm”ün stratejik önceliklerinden biri olmaya devam ettiğine de dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Topluluğumuzu küresel vizyonla yönettiğimizi her fırsatta vurguluyorum. İşlerimizin tamamında küresel seviyede rekabetçi üstünlük oluşturmayı önemsiyoruz. Veri analitiği, yapay zekâ, endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmak konusunda çalışıyor, Topluluğumuzun sahip olduğu varlıklardan ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dijital Dönüşüm programı ile daha esnek, daha verimli, daha hızlı olurken, küresel rekabetçiliğimizi artıracağımıza böylelikle de ülkemize daha fazla değer yaratacağımıza yürekten inanıyorum.”