Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Körfez yatırımcısı Türkiye'nin 'yerlisi' olmak istiyor

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını söyledi.

Körfez yatırımcısı Türkiye'nin 'yerlisi' olmak istiyor

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını söyledi.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:22
Körfez yatırımcısı Türkiye'nin 'yerlisi' olmak istiyor

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, "Körfez ülkelerinden Türkiye'ye geçen yıl yüzlerce yatırımcı getirdik. Bu yıl da ilk etapta başta Suudi Arabistan'dan olmak üzere, Mersin'de 163 ve Konya'da 200 yatırımcıyı ağırladık. Arap dünyasının kalbi ve kendisi bizimle beraber. Bu sevgilerini de yatırıma dönüştürerek Türkiye'nin yerlisi olmak istiyorlar." dedi.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Göksu, "Yatırımcılar hem Türkiye'nin iç pazarına hitap etmek hem de zaten diğer ülkelerle yaptığı ithalatı Türkiye'den yapmak için geliyor. Bu bizim için bulunmaz bir fırsattır. Türkiye'yi yatırım ve ihracatta bir üs yapacağız. Çünkü Türkiye çok cazip bir ülke." diye konuştu.

Göksu, yatırımcıların gideceği ülkelerdeki teşviklere baktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teşvikler, pastanın üzerindeki sos gibidir. Eğer pasta iyi ise sosun bir anlamı var. Şayet pasta kötüyse sosun hiçbir anlamı yoktur. Türkiye de yatırım için uygun bir ülkedir. Yatırımcılar, Türkiye'ye ve buradaki istikrara güveniyor. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye geçen yıl yüzlerce yatırımcı getirdik. Bu yıl da ilk etapta başta Suudi Arabistan'dan olmak üzere, Mersin'de 163 ve Konya'da 200 yatırımcıyı ağırladık. Arap dünyasının kalbi ve kendisi bizimle beraber. Bu sevgilerini de yatırıma dönüştürerek, Türkiye'nin yerlisi olmak istiyorlar. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yatırımcıyı Türkiye'ye getirerek yatırımların artmasını sağlamaya devam ediyoruz."

Her yıl farklı sektördeki yatırımcılar Türkiye'ye geliyor

Her yıl farklı sektörde faaliyet gösteren yatırımcıları Türkiye'ye getirdiklerini anımsatan Göksu, şunları kaydetti:

"Körfez yatırımcısını Türkiye'deki firmalarla tanıştırarak yatırımların, ihracatın artmasını ve ortaklıkların oluşmasını sağlıyoruz. Böylece işlerini büyütmek isteyen Türk iş adamları için de gerekli zemini hazırlamış oluyoruz. Buradaki firmaları Körfez ülkelerine tanıttığımız gibi her yıl belirlediğimiz sektörde iş yapan insanları da bir araya getirmiş oluyoruz. Geçen yıl enerji sektöründe hizmet veren firmalarımızı ve yatırımcılarımızı bir araya getirmiştik. Bu yıl da hem Türkiye hem de Körfez ülkelerinde tarım ve hayvancılık üzerine çalışan iş adamlarımızı bir araya getirdik. Bununla et ithal eden ülkemizin ithalatını azaltıp, ihracat yapar hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de coğrafyamız çok müsait."

Yatırımcıların, "Buraya gelmek, yatırım yapmak ve Türkiyeli olmak istiyoruz" dediklerine işaret eden Göksu, "Bu insanlar ithal ettikleri ürünü başka bir ülkeden daha ucuza mal etmelerine rağmen Türkiye'yi hayvansal tüketimde tedarikçi olarak görüyor. Biz de inşallah bu insanları ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte
Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte
Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla 2 bin 500 personel alacak
Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla 2 bin 500 personel alacak
Yemekte Denge Eğitim Projesi
Yemekte Denge Eğitim Projesi
Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...
Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...
Benzine zam  
Benzine zam  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır
fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nda eleme heyecanı başladı
fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nda eleme heyecanı başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim