"Loomis Türkiye globalin göz bebeği konumunda"

İSTANBUL (AA) - Loomis Türkiye Finans Direktörü Emek Gül, birçok ülkede yer alan Loomis şirketleri arasında son 6 yıldır her yıl yüzde 40-50 seviyelerinde işlem hacmini artıran Loomis Türkiye'nin dikkati çekici performansı ile dünya çapında ilgi topladığını ifade etti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Gül, başta kuyum, bankacılık ve perakende sektörleri olmak üzere sigortalı, yüksek güvenlik eşliğinde değerli emtia, para ve evrak transferi gerçekleştiren Loomis'in istikrarlı yükselişini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Markalarının yıllardır hızla büyüyenler kategorisinde en üst pozisyonda yerini aldığını bildiren Gül, Türkiye'nin dinamik yapısının, altın ve paranın fiziki olarak hayatın içinde olmasının ve sistemli çalışma anlayışlarının hızlı büyümede büyük role sahip olduğunu belirtti.

Gül, birçok ülkede yer alan Loomis şirketleri arasında son 6 yıldır her yıl yüzde 40-50 seviyelerinde işlem hacmini artıran Loomis Türkiye'nin dikkati çekici performansı ile dünya çapında ilgi topladığına işaret etti.

Her yıl düzenli bir şekilde şube sayısını, işlem sayısını, kadrosunu, hizmet verdiği müşteri sayısını, işlem hacmini ciddi oranlarda arttıran Loomis Türkiye'nin, Türkiye'de yüksek güvenli değerli emtia taşımacılığı dendiğinde ilk akla gelen isim olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 sigortalı değerli emtia transfer, tasnifleme ve kasalama hizmeti sunan Loomis Türkiye, çalışmalarını çok uygun fiyatlar eşliğinde, en ekonomik şekilde gerçekleştirmesiyle de ayrıca dikkati çekiyor. Yurt dışındaki ülkelerdeki değerli emtia taşımacılık ücretleriyle Türkiye'deki aynı hizmetlerin ücreti mukayese edildiğinde çok uygun şartlar altında çalışmalar gerçekleşiyor, sürdürülebilir ekonomik hizmet sunmak için transferlerde hata ve zararın olmamasına ekstra özen gösteriyoruz.

Geçen yılı sıfır kayıp, sıfır zarar ile kapatan Loomis Türkiye yeni bir başarıya imza attı. Kuyumculuk sektörü, bankacılık ve perakende alanında ciddi sayıda artan işlem hacmimize karşın sıfır kayıp yaşanması tarihi bir başarıdır. Şu an itibariyle 40'a yakın ilimizde 900'e yakın personelimizle her yıl çok büyük yatırımlar yaparak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Loomis Türkiye'nin yurt dışı değerli emtia transferlerindeki başarılarıyla diğer ülkelerdeki Loomis ofisleri de ülkeler arası hizmet sunmaya başladı."

Şu anda ihracat yapan kuyumcuların birçoğunun Loomis ile ülkeler arası ticaretlerini sıfır risk eşliğinde gerçekleştirdiklerini ve müşteri memnuniyetinde markalarının çok başarılı olduğunu bildiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde çek, senet gibi değerli evrak taşımacılığında da artan bir potansiyelimiz var. Bankaların şubeleri arasında ve uluslararası para transferlerinde çalışmalarımız artıyor. Özellikle Loomis'in global sigorta yelpazesi altında müşterilerimizin uluslararası sigorta şirketlerinden aldıkları sigorta fiyatlarından daha uygun fiyatlar alabiliyoruz. Bu da bizim maliyetlerimizi aşağıya çekiyor ve onlara makul fiyatlar eşliğinde hizmet sunmamıza imkan tanıyor.

Loomis Türkiye büyümeye devam ediyor. Yakın zaman içinde ülkemizin her şehrinde ofisimizin olmasını planlıyoruz. Kuyumculuk sektörü bizim lokomotifimiz. Sektörümüzün değerli markalarına, yüksek kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda sunmaya devam etmeyi planlıyoruz."