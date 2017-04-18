Maden ihracatçıları 2017 hedefleri için iddialı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı2017 ilk çeyrek rakamının yıl sonu hedefini yakalamada çok umut verici olduğunu belirtti...yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yıla başlarken ihracat öngörümüzü 5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Tüm planlarımızı da bu hedef doğrultusunda yapmıştık. Şu ana kadar gerçekleşen 1,02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu. İhracat rakamı ve miktardaki artışın yanı sıra yeni pazarlara girmemiz de sevindirici. Bu dönemde, Cibuti, Burkina Faso, Liberya, Zimbabve ve Benin Afrika’da; Nikaragua, Virjin Adaları, Aruba ise Orta ve Güney Amerika’da ilk kez ihracat yaptığımız ülkeler oldu.Doğal taşlarda geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14,3; satış rakamında ise yüzde 6,8 artış oldu. Ana ürün grupları bazında bakıldığında doğal taşlar 385,6 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Metalik cevherler 312,7 milyon dolar ile ikinci, endüstriyel mineraller de 208,8 milyon dolar ile üçüncü sırada bulunuyor. Bunları ferroalyajlar ve diğer madencilik ürünleri 108,4 milyon dolar ile takip ediyor. Ürün bazında ise; blok mermer traverten 171 milyon dolar, işlenmiş mermer 158,5 milyon dolar, ferrokrom 83 milyon dolar ile ilk 3 sırada yer alıyor.Çin hükümetinin 2014 yılında hammadde politikasında değişikliğe gittiğini ve buna bağlı olarak ülkede inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini hatırlatan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, her ne kadar durgunluk yaşansa da politika değişikliğinin ülkenin doğal taş stokları azaltıcı bir etkisi olduğunu kaydetti. Kahyaoğlu, “Baskılanan ve stokları azalan Çin piyasası bu sene talebini artırdı ve yüzde 27’lik artışla Türkiye’den ilk çeyrekte yaklaşık 150 milyon dolarlık doğal taş aldı” dedi., 2017 yılı Ocak-Mart döneminde doğal taş ihracatı yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Çin (149,8 milyon dolar), ABD (69,2 milyon dolar), Suudi Arabistan (24,9 milyon dolar), Fransa (14,3 milyon dolar) ve İsrail (11,6 milyon dolar) olduğunu söyledi.