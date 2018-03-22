Malkara'dan 4 kıtaya yat şanzımanı ihracatı

TEKİRDAĞ (AA) - ALPER ERAL - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 4 kıtada pek çok ülkeye, yat, kotra ve küçük gemiler için şanzıman ihraç ediyor.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın üst düzey yöneticisi Hakan Gülbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978 yılından beri dişli, dişli aktarma ürünleri, deniz şanzımanları ile transmisyonları ürettiklerini, Malkara'daki üretim merkezini 2015 yılında açtıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda'yayaptıklarını, bunun yanı sıra Rusya, Belçika,, Japonya'ya mal gönderdiklerini, son zamanlarda İsveç'in de bu ülkeler arasına girdiğini belirten Gülbay, mayıs ayında Cezayir ve Tunus'a ilk parti mallarının ulaşacağını ifade etti. "Türksine can vermeye çalışıyoruz"

Mayıs ayında Tunus ve Cezayir'e ilk parti mallarının ulaşacağını belirten Gülbay, "Türkiye ekonomisine deniz şanzımanları ve diğer aktarma organlarımız ile birlikte can vermeye çalışıyoruz" dedi.

Gülbay, firma olarak gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazesinde ciddi çeşitlilik oluşturdukları dile getirerek "Bundan sonraki hedeflerimiz arasında büyük deniz gemileri bulunmakta. 800 beygir gücü ve üzerine çalışmayı planlıyoruz. Şu an hazırlıklarımız bu noktada devam ediyor. 2000-2500 beygir gücüne kadar çıkma düşüncemiz var. O zaman ihracatımız da ciddi miktarda artacak" diye konuştu.