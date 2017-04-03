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Ekonomi:
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03 Nisan 2017 Pazartesi 11:57

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyonda yükseliş mart ayında da devam etti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 1,02 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

   Enflasyonda yükseliş mart ayında da devam etti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 1,02 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.Açıklanan enflasyon rakamlarından sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi enflasyon rakamları için 'Mayıs sonrası tek haneye iner' değerlendirmesinde bulundu
   Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 11,29'a yükseldi. Şubatta yıllık TÜFE yüzde 10,13 düzeyindeydi. Enflasyon yıllık bazda Ekim 2008'den beri en yüksek düzeye çıktı.
   Aylık en yüksek artış yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Ana harcama grupları itibariyle mart ayında TÜFE'de yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.
Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmezken, endekste hiçbir grupta düşüş yaşanmadı.
    Yıllık bazda en fazla artış yüzde 21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırmada yüzde 17,69, sağlıkta yüzde 13,28, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,53, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 12,51 artış meydana geldi.
   Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalinada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda görüldü.Martta endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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Anahtar Kelimeler
Mart Ayı Enflasyon
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