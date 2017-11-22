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Migros'a yabancı ortak geliyor

Türkiye'nin perakende satış devi MİGROS'a yabancı ortak geliyor. Migros'un yüzde 7.3'nü satış için Goldman Sachs yetki aldı

Migros'a yabancı ortak geliyor

Türkiye'nin perakende satış devi MİGROS'a yabancı ortak geliyor. Migros'un yüzde 7.3'nü satış için Goldman Sachs yetki aldı

22 Kasım 2017 Çarşamba 09:23
Migros'a yabancı ortak geliyor

Migros'a yabancı ortak geliyor

Türkiye'nin perakende satış devi MİGROS'a yabancı ortak geliyor. Migros'un yüzde 7.3'nü satış için Goldman Sachs yetki aldı

Migros'tan KAP'a gönderilen açıklamaya göre, Migros'un ortaklarından Moonlight Capital S.A, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7.3’ünü temsil eden yaklaşık 13 milyon TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities plc ile bir sözleşme imzaladı.

Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital S.A'nın doğrudan sermaye payı yüzde 8'e, BC Partners’ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı yüzde 23.2'ye gerileyecek.

Açıklamada, "Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir. Şirketin BC Partners tarafından yönetilen fonlara ait olan kalan hisseleri hisse satışının tamamlanmasından itibaren 90 gün için elde tutma taahhüdüne tabidir" denildi.

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