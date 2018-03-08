Moody's alçaklığını piyasalar nasıl karşıladı

Türkiye'nin kredi notunu gece yarısı indiren Moody'e piyasaların verdiği ilk tepki ABD finans çevrelerini hayal kırıklığına uğrattı. Sabah ilk saatlerde güne hafif bir yükseliş eğilimi ile başlayan doların sakinliği devam ediyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gece yarısı yaptığı bir açıklama ile Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdüğünü, not görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a çevirdiğini duyurdu.

Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

PİYASAYI ETKİLER Mİ?

Dolar kuru, bu gelişmenin ardından güne hafif bir yükseliş eğilimi ile başladı. Dün akşam kapanışta 3.7950 TL seviyelerinde olan dolar kuru bu sabah açılışta 3.8050 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 4.7257 TL'den el değiştiriyor.

Moody's kararının piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, Moody's kararının teknik değerlendirmenin biraz dışına taştığını ve siyasetin makro ekonominin önüne geçtiğini söyledi.

Salar, şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'nin ekonomik görünümü ile ilgili endişe taşıyan verilerin kötüleştiğine ilişkin bir sonuç çıkaramadım. Kararın piyasadaki fiyatlamalar üzerinde ilave bir etkisinin olmaması gerekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları fiyatlar üzerinde ancak somut bir değişim, yani yatırım yapılabilir seviyeye çıkma veya kaybetme durumunda, etkili oluyor. O kararlar sonucu değiştiriyor. Ara dönemlerdeki değerlendirmeler biraz daha siyaset ile ilgili. dolayısıyla bu kararın piyasa üzerinde çok etkisinin olmaması gerektiğini düşünüyorum."