MTV için 2018'de uygulanacak yeniden değerleme oranı değişti

İSTANBUL (AA) - Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) gelecek yıl için yeniden değerleme oranı 1300 cc altında yüzde 15, 1300 cc üstünde yüzde 25 olurken, 1 Ocak 2018 itibarıyla tescil edilecek araçlar için mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi.

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi.

Buna göre, MTV için 2018'de uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen 1-3 yaşındaki araçlar için 2018 yılı MTV'si, 1300 cc ve altında 743 lira, 1301-1600 cc arasında bin 294 lira, 1601-1800 cc arasında 2 bin 284 lira, 1801-2000 cc arasında 3 bin 598 lira olacak.

Aynı dönemde 1-3 yaşındaki araçlar için 2001-2500 cc arasında 5 bin 396 lira, 2501-3000 cc arasında 7 bin 524 lira, 3001-3500 cc arasında 11 bin 458 lira, 3501-4000 cc arasında 18 bin 14 lira, 4001 cc ve yukarısında 29 bin 483 lira MTV ödenecek.

En düşük MTV ise 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındaki araç sahiplerinden 78 lira olarak alınacak.

31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2018'de ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi 1-3 Yaş (TL) 4-6 Yaş (TL) 7-11 Yaş (TL) 12-15 Yaş (TL) 16 ve üzeri yaş (TL) 1300 cc ve aşağısı 743 518 290 220 78 1301-1600 cc 1.294 970 563 398 153 1601-1800 cc 2.284 1.785 1.051 641 249 1801-2000 cc 3.598 2.771 1.629 970 383 2001-2500 cc 5.396 3.918 2.448 1.463 579 2501-3000 cc 7.524 6.545 4.089 2.200 808 3001-3500 cc 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138 3501-4000 cc 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629 4001 cc üzeri 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284

- 1 Ocak 2018'den sonra tescili yapılacak araçların MTV'si

Düzenlemeyle, 1 Ocak 2018'den itibaren yeni tescil edilecek araçlar için ise MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine, vade farkı ile ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan "taşıt değeri" de eklenerek uygulanacak.

Buna göre, gelecek yıl yeni tescili yapılacak araçlar için 1300 cc ve altında taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 743 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, 70 bin lirayı aşanlarda 892 lira MTV alınacak.

MTV, 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen 1301-1600 cc arası araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 294 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 553 lira olacak.

Aynı dönem itibarıyla MTV, 1601-1800 cc arası araçlar için taşıt değeri 100 bin lirayı aşmayanlarda 2 bin 512 lira, 100 bin lirayı aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801-2000 cc arası araçlar için taşıt değeri 100 bin lirayı aşmayanlarda 3 bin 957 lira, 100 bin lirayı aşanlarda 4 bin 317 lira olarak ödenecek.

2018'de tescili yapılacak araçlar arasında en yüksek MTV, 4001 cc ve üzerindeki araçlar için taşıt değeri 475 bin lirayı aşanlarda 35 bin 379 lira olarak uygulanacak.

1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilecek araçlar için gelecek yıl ödenecek MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve üzeri yaş 1300 cc ve aşağısı 40.000 TL'ye kadar 743 518 290 220 78 40.000-70.000 TL arası 817 570 319 242 86 70.000 TL üzeri 892 622 348 264 94 1301-1600 cc 40.000 TL'ye kadar 1.294 970 563 398 153 40.000-70.000 TL arası 1.423 1.067 619 437 168 70.000 TL üzeri 1.553 1.164 675 477 183 1601-1800 cc 100.000 TL'ye kadar 2.512 1.964 1.156 705 274 100.000 TL üzeri 2.741 2.142 1.262 770 299 1801-2000 cc 100.000 TL'ye kadar 3.957 3.048 1.792 1.067 421 100.000 TL üzeri 4.317 3.326 1.955 1.164 459 2001-2500 cc 125.000 TL'ye kadar 5.936 4.309 2.692 1.609 637 125.000 TL üzeri 6.476 4.701 2.937 1.755 695 2501-3000 cc 250.000 TL'ye kadar 8.276 7.200 4.498 2.420 888 250.000 TL üzeri 9.029 7.854 4.907 2.640 969 3001-3500 cc 250.000 TL'ye kadar 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251 250.000 TL üzeri 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365 3501-4000 cc 400.000 TL'ye kadar 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792 400.000 TL üzeri 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955 4001 cc üzeri 475.000 TL'ye kadar 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512 475.000 TL üzeri 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741



