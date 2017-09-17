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Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor

Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor

17 Eylül 2017 Pazar 23:41
Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor: Istanbul Jewelry Ekim'de açılıyor

Mücevher sektörü 45. kez İstanbul’da buluşuyor:  Istanbul Jewelry 2017,  Ekim'de açılıyor

2018 mücevher, takı ve değerli taş modasının öncülerinden olan Istanbul Jewelry kapılarını 12 ekimde açıyor. Türk fuarcılık sektörünün en büyük fuarı olan Istanbul Jewelry için alım heyetleri İstanbul'a geliyor.


Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia’nın Türkiye ofisi UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen, dünyanın 5. büyük uluslararası mücevher fuarı IstanbulJewelry Show, 45. kez mücevher sektörü temsilcilerini 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında CNR Expo’da (İstanbul Fuar Merkezi) bir araya getirecek. Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında, mücevher sektörünün hedef ülkelerinden 1000’e yakın sektör profesyoneli de fuarda ağırlanacak.

800'DEN FAZLA ŞİRKET KATILIYOR

Dünyanın en büyük 5. ve Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan IstanbulJewelry Show, 32 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında 45. kez CNR Expo’da (İstanbul Fuar Merkezi) gerçekleşecek.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 800’ün üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alacak. Katılımcılar fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 85’i aşkın ülkeden gelecek 19.000’den fazla sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.


Türk mücevherat sektörü hızla büyümeye devam ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 11. ÜRETİCİSİ İSTANBUL

Dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer alan Türkiye, dünya mücevherat otoriteleri tarafından İtalya’nın en güçlü rakibi olarak gösteriliyor. 1992 yılında sadece 2,8 milyon ABD doları olan altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatı, 2016 yılında 3,67 milyar ABD dolarına ulaştı. Yine 2016 yılı rakamlarına göre Türkiye, İtalya'dan sonra hurda kullanımı da dâhil olmak üzere karat kuyumculuk imalatında Avrupa’da ikinci, Çin, Hindistan ve İtalya'dan sonra dünyada dördüncü sırada yer aldı. Avrupa'da hurdadan karat mücevherat yapımında birinci, dünyada üçüncü sırada olan Türkiye, dünyadaki en büyük 11. kuyumcu ihracatçısı konumuna geldi.

ALIM HEYETLERİ ÖZEL OLARAK AĞIRLANACAK

Türk fuarcılık sektörünün en büyük alım heyeti IstanbulJewelry Show’da ağırlanacak. İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte’nin organizatörlüğünde “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleştirilecek. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1.000’e yakın sektör profesyoneli fuarda ağırlanacak. Türkiye Mücevher İhracatının %80’ine yakın bölümünün fuar süresince yapılacak iş görüşmeleri ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
2018 yılının en yeni modelleri IstanbulJewelry Show’da görücüye çıkacak!

2018 MÜCEVHER MODASI GÖZ KAMAŞTIRACAK

Dünyada fason üretim döngüsünden kurtularak, özgün tasarım ürünleriyle adından söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2018 Kış ve İlkbahar mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterilerle dünya mücevher alıcılarının beğenisine sunacak.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO 9001 belgelerine sahip IstanbulJewelry Show, her yıl Mart & Ekim fuarlarında toplam 47.000’den fazla sektör profesyonelini, yerel ve uluslararası 845’ten fazla katılımcı ile 90.000 m2’lik alanda bir araya getiriyor.

Son Güncelleme: 17.09.2017 23:48
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