Mudo iki sembol mağazasını kapattı
1980’de Türkiye’de billboardları reklam mecrası olarak kullanan ilk marka yine Mudo’ydu. İstanbul Boğazı’nda motorlar aracılığı ile billboard kullanma işini de ilk Mudo akıl etti.
Firma bugün Mudo Collection ve Mudo Consept ile iki farklı konseptte faaliyet gösteriyor. Müşterilerine iç ve dış mekan mobilyadan aydınlatmaya, banyo ve mutfak ürünlerinden aksesuarlara ve ev tekstiline kadar uzanan 38 binin üzerinde çeşitle hizmet veriyor. 26 ilde kendisine ait 115 mağazası var.
Haftalık Para Dergisi’nin haberine göre Mudo’nun için sembol iki mağaza vardı. Biri Mudo Consept diğeri Mudo Collection. Öğrendiğimize göre Maslak’taki mağazalar kapanmış. Duyduğumuza göre o bölgede yeni bir mağaza açılacakmış. Bu arada İstanbul Torium AVM’deki mağaza da geçtiğimiz günlerde
kepenk indirmiş. Ancak Torium’un arkasında daha büyük bir Mudo açılacakmış. Yeni mağaza Haziran ayına yetişecekmiş…