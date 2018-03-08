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Mudo iki sembol mağazasını kapattı

Tekstil sektörünün önde gelen markalarından Mudo en eski iki sembol mağazasını kapattı.

Mudo iki sembol mağazasını kapattı

Tekstil sektörünün önde gelen markalarından Mudo en eski iki sembol mağazasını kapattı.

08 Mart 2018 Perşembe 09:04
Mudo iki sembol mağazasını kapattı

Mudo iki sembol mağazasını kapattı

    Tekstil sektörünün önde gelen markalarından Mudo en eski iki sembol mağazasını kapattı.Mudo, 1964 yılında Beyoğlu Fitaş Pasajı’nda, 12 metrekarelik bir dükkânda doğdu. Mustafa Taviloğlu ve Doğan Kumaşçılık tarafından kurulan firma, 1967’de Türkiye’de ilk baskılı tişört satışınıgerçekleştirdi.1970’de jean ve spor giyim ağırlıklıürünlerin yer aldığı Erenköy Mudo Store mağazasının açılması, marka için önemli bir dönüm noktası oldu. 
1980’de Türkiye’de billboardları reklam mecrası olarak kullanan ilk marka yine Mudo’ydu. İstanbul Boğazı’nda motorlar aracılığı ile billboard kullanma işini de ilk Mudo akıl etti.

Firma bugün Mudo Collection ve Mudo Consept ile iki farklı konseptte faaliyet gösteriyor. Müşterilerine iç ve dış mekan mobilyadan aydınlatmaya, banyo ve mutfak ürünlerinden aksesuarlara ve ev tekstiline kadar uzanan 38 binin üzerinde çeşitle hizmet veriyor. 26 ilde kendisine ait 115 mağazası var. 
   Haftalık Para Dergisi’nin haberine göre Mudo’nun için sembol iki mağaza vardı. Biri Mudo Consept diğeri Mudo Collection. Öğrendiğimize göre Maslak’taki mağazalar kapanmış. Duyduğumuza göre o bölgede yeni bir mağaza açılacakmış. Bu arada İstanbul Torium AVM’deki mağaza da geçtiğimiz günlerde 
kepenk indirmiş. Ancak Torium’un arkasında daha büyük bir Mudo açılacakmış. Yeni mağaza Haziran ayına yetişecekmiş…

Anahtar Kelimeler:
Mudo
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