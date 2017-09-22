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Okan Üniversitesi'nden 25 milyon dolarlık yatırım

- Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 25 milyon dolarlık yatırımla Tuzla'da açıldı

Okan Üniversitesi'nden 25 milyon dolarlık yatırım

- Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 25 milyon dolarlık yatırımla Tuzla'da açıldı

22 Eylül 2017 Cuma 10:44
Okan Üniversitesi'nden 25 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Okan Üniversitesi, 25 milyon dolarlık yatırımla Tuzla'da diş hastanesi açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından birine imza atan Okan Üniversitesi, son teknoloji altyapısı, 8 bin metrekare kapalı alanda 140 üniteye sahip Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ni açtı.

Yatırım tutarı 25 milyon dolar olan hastane bünyesinde 2 adet genel anestezi ameliyathanesi, cerrahi ve periodontoloji ana bilim dallarına ait level 1 lokal anestezi ameliyathaneleri, dental lazer ünitesi, CAD-CAM ünitesi, endodontik mikroskop ünitesi, son teknoloji radyoloji görüntüleme cihazları, dental volumetrik tomografi ve RVG sistemleri, ortodonti ve protez laboratuvarları, Ar-Ge laboratuvarı ve dünya standartlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon altyapısı bulunuyor.

Mecidiyeköy'deki Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde kullanılan "Teknolojik Su Dezenfeksiyon Sistemi", Tuzla'daki yeni Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde de kullanımda olacak.

Öğrenciler, sahip olunan teknolojik altyapı sayesinde hastanede cerrahi uygulamaları eş zamanlı olarak konferans salonunda izleme olanağına sahip. 150-200 kişi kapasiteli 3 adet amfi, 4 adet seminer salonu ve zengin diş hekimliği kaynaklarını içeren teknolojik donanımlı kütüphanesi bulunan hastanede, Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mecidiyeköy'deki Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile entegre PACS altyapısı da var.

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