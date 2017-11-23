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Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üçüncü kez yer aldı

- Otokar, Borsa İstanbul'un BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki şirketler listesine üçüncü kez girmeye hak kazandı

Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üçüncü kez yer aldı

- Otokar, Borsa İstanbul'un BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki şirketler listesine üçüncü kez girmeye hak kazandı

23 Kasım 2017 Perşembe 14:40
Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üçüncü kez yer aldı

SAKARYA (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansını bu yıl da koruyarak Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üçüncü kez yer almaya hak kazandı.

Otomotiv ve savunma sanayisi şirketi Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alacak şirketin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul'un belirlediği "Endeks Seçim Kriterleri" kapsamında değerlendirilmeye tabi tutuldu.

Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan şirket, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 44 şirketten biri oldu.

Otokar'ın 2016 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporu, şirketin faaliyetlerinin, sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri, yönetsel yaklaşımları, performans sonuçları ve gelecek perspektifi doğrultusunda, GRI Standartları'nın temel (core) uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın bir yandan istikrarlı büyürken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalıştığını belirterek, "Koç Topluluğu'nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
BIST Sürdürülebilirlik EndeksiKoç TopluluğuOtokar
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