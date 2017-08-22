Otokoç Otomoti̇v'den 100 mi̇lyon TL'lik tahvi̇l i̇hracı

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv borsa dışında nitelikli yatırımcılara yönelik bu yılki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Otokoç Otomotiv, 3 Ağustos tarihinde 728 gün vadeli 100 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirdi.

Otokoç açıklamasına göre, bu ihraçla birlikte Otokoç Otomotiv’in bugüne kadar gerçekleştirdiği tahvil ihracı tutarı 350 milyon TL’ye ulaştı. Otokoç Otomotiv, 11 Haziran 2012 tarihinde sektörünün ilk tahvil ihracını gerçekleştirmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı M. Önder Kutman, "Tahvil ihraçlarından sağlanan fonu, özellikle araç kiralama işimizdeki büyüme stratejimize destek sağlamak için kullanmayı hedefliyoruz. 50 milyon TL olarak başladığımız talep toplama sürecinde yatırımcılardan yaklaşık 2,5 katlık talep geldi. Yatırımcıların göstermiş oldugu bu güven karşısında biz de rakamı 100 milyon TL seviyesine çıkarmaya karar verdik. Piyasa şartlarına göre önümüzdeki dönemde de ihraçlarımıza devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.