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12 Mart 2017 Pazar 10:21

Otomobil Haber ilk sayısı ile yayın hayatında

Türk otomotiv sektörü yeni bir yayına kavuştu. Mart sayısı ile birlikte okuyucularına 'Merhaba' diyen Otomobil Haber, sektörün sadece yeniliklerini, en çok satanlarını değil sorunlarını, maliyetlerini, tartışma konusu olan ürünlerini de sorgulamaya hazırlanıyor...

Otomobil Haber ilk sayısı ile yayın hayatında
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Otomobil Haber ilk sayısı ile yayın hayatında

Türk Otomotiv sektörü, vidasından dikiz aynasına, üretimden son kullanıcıya kadar kucaklayan yayın organıyla buluştu. Dergi yayıncılığında tüm sektörlerde kan kaybının yaşandığı, çok sayıda basılı derginin yayınlarına son verdiği bir dönemde usta gazeteci Levent Çezik ve ekibinin hazırlığı Otomobil Haber bugün yayın hayatına başladı.
Mart sayısı ile birlikte okuyucularına 'Merhaba' diyen Otomobil Haber, sektörün sadece yeniliklerini, en çok satanlarını değil sorunlarını, maliyetlerini, tartışma konusu olan ürünlerini de sorgulamaya hazırlanıyor...



SEKTÖRÜN TAMAMINI KUCAKLIYORUZ

Türk basınında yıllarca çeşitli gazete ve internet sitelerinde otomotiv editörlüğü yapan Levent Çezik yönetiminde hazırlanan dergi, sektörü ilgilendiren tüm distribütör, bayi, servis, araç bakım istasyonları, lastik, akü firmaları, sektör içi ve dışı plazalara kargoyla ulaştırılacak.

Otomobil Haber'de; tüm yeni çıkan modellerin yanı sıra, araştırma ve köşe yazıları da yer alıyor. Otomotiv sektörünü destekleyen tüm yan sektörler de dergide yerini buluyor.

TEST SÜRÜŞLERİNE DE YER VERECEĞİZ

İlk sayısını okurlara ulaştırmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Levent Çezik, "Gelecek sayılarımızda Sürüş İzlenimlerine de yer vereceğiz. Bu konuda halen sektörde önemli bir boşluk var, test sürüşleri daha çok otomobillerin reklam kokan bilgileriyle dolu, okurun merak ettiği soruların cevaplarını bulacağı test sürüşlerimizde önceliğimiz tüketicinin güvenliğini ilgilendiren sorulara cevaplar vermek olacak.  Duayen gazeteci Mehmet Koca'nın Genel Yayın Yönetmenliği’nde, sektörün genç ve dinamik ismi Burak Taşçı, deneyimli isim Alper Güler ve otomotiv sektörünün önemli ismi Adnan Vardarlı da bizlere destek verecek.
Kendimizi daha da iyi bir dergi yapmak için sürekli geliştireceğiz. Basılı dergimizin yanı sıra internet sitemiz de şu an hazırlanıyor. İçinde e-dergimiz de yer alacak" dedi.



 
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